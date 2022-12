Apple schnappt sich Doku-Zweiteiler über Boris Becker

TV-News

Die Filmemacher Alex Gibney und John Battsek hatten drei Jahre lang besonderen Zugang zu Boris Becker, der den beiden in der Woche seiner Verurteilung noch ein exklusives Interview gab.

„Ich werde mich nicht verstecken oder weglaufen. Ich werde akzeptieren, wie auch immer das Urteil ist“, sieht man Boris Becker in einem von Apple TV+ veröffentlichten Video sagen. Das Urteil des Londoner Gerichts lautete im Frühjahr dieses Jahres zweieinhalb Jahre Haft. Offenbar ist Becker mittlerweile aber wieder auf freiem Fuß, wie mehrere Medien berichten. Das Apple-Video soll aber nicht die Schuld Beckers in Erinnerung rufen, sondern dient als Trailer für eine zweiteilige Dokumentation über den Ausnahmetennisspieler. Das noch unbetitelte Projekt stammt von den Oscar-Preisträgern Alex Gibney («Taxi to the Dark Side», «Enron», «The Armstrong Lie», «Going Clear») und John Battsek («One Day in September», «Searching for Sugar Man», «Hillsborough», «The Rescue»), die Becker drei Jahre lang bis zu seiner Verurteilung im April 2022 begleiteten.Laut Apple zielt der Zweiteiler darauf ab, jeden Aspekt des Mannes zu erforschen, der nach dem Wimbledon-Gewinn im Alter von nur 17 Jahren zu einer Tennissensation wurde und 49 Karrieretitel gewann, darunter sechs Grand Slams und eine olympische Goldmedaille, sowie sein sehr öffentliches, manchmal turbulentes Privatleben unter die Lupe zu nehmen. Die Doku enthält eine Reihe persönlicher Interviews mit Becker, darunter ein exklusives Gespräch in der Woche seiner Verurteilung, sowie mit Mitgliedern seiner unmittelbaren Familie und Tennisstars wie John McEnroe, Bjorn Borg, Mats Wilander, Michael Stich Novak Djokovic, den er einige Zeit als Trainer betreute.Die Filmemacher hatten seit mehr als drei Jahren besonderen Zugang zu Becker, bis er Ende April 2022 zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil er Vermögenswerte und Kredite versteckt hatte, um seine Schulden nicht bezahlen zu können. Das Projekt ist eine Koproduktion von Battseks Ventureland und Gibneys Jigsaw Productions von Lorton Entertainment.