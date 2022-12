«Warrior Nun» geht nicht weiter

US-Fernsehen

Netflix hat sich kurz vor Weihnachten von dem Drama getrennt.

ist bei Netflix nach zwei Staffeln abgesetzt worden. Die Entscheidung kommt etwas mehr als einen Monat nach der Premiere der zweiten Staffel der Fantasy-Action-Serie, die am 10. November in voller Länge auf Netflix ausgestrahlt wurde. Die Serie wurde ursprünglich im Juli 2020 auf dem Streamingdienst veröffentlicht, die zweite Staffel wurde im August desselben Jahres angekündigt.«Warrior Nun» basiert auf der Comic-Figur Warrior Nun Areala, die ursprünglich von Ben Dunn geschaffen wurde. Die Serie dreht sich um Ava Silva, gespielt von Ava Baptista. Silva wird in die Welt eines uralten Nonnenordens hineingezogen, der als Orden des Kreuzschwertes bekannt ist und Dämonen und andere mächtige Kräfte auf der Erde bekämpft, nachdem ein uraltes Artefakt in ihren Rücken eingepflanzt wurde.Simon Barry entwickelte die Serie für das Fernsehen und fungierte als ausführender Produzent und Showrunner. Stephen Hegyes und David Hayter waren ebenfalls ausführende Produzenten, während Amy Berg als beratende Produzentin fungierte. Terri Hughes Burton war eine der ausführenden Produzenten.