«Love Life» landet auf dem Fernsehfriedhof

US-Fernsehen

Der Sender HBO Max hat die Absetzung nach zwei Staffeln bekannt gegeben.

wurde bei HBO Max nach zwei Staffeln gecancelt. Die romantische Anthologie-Comedy-Serie wurde ursprünglich im Mai 2019 bestellt, bevor HBO Max überhaupt einen Namen hatte. Die erste Staffel wurde im Mai 2020 veröffentlicht und Staffel zwei im Oktober 2021. Anna Kendrick spielte die Hauptrolle in der ersten Staffel, während William Jackson Harper in der zweiten Runde die Hauptrolle übernahm. Beide Staffeln werden von HBO Max ausgestrahlt.Sam Boyd schuf die Serie und fungierte bei beiden Staffeln als Co-Showrunner und ausführender Produzent. Bridget Bedard war ebenfalls Co-Showrunnerin und ausführende Produzentin in beiden Staffeln, wobei Rachelle Williams in Runde zwei als Co-Showrunnerin und ausführende Produzentin hinzukam. Kendrick, Harper, Paul Feig und Dan Magnante waren auch ausführende Produzenten. Die Serie wurde von Lionsgate Television und Feigco Entertainment produziert.Neben Kendrick gehörten auch Zoë Chao, Sasha Compère und Peter Vack zum Cast der ersten Staffel. In Staffel zwei spielte Harper zusammen mit Jessica Williams, Punkie Johnson und Chris "Comedian CP" Powell.