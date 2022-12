Hin und her: «Minx» trotz Fortsetzung beendet

US-Fernsehen

Es wird zu keiner zweiten Staffel der HBO-Max-Serie kommen.

wurde bei HBO Max abgesetzt, obwohl die Serie bereits im Mai für die zweite Staffel verlängert worden war. Quellen zufolge stand die Serie kurz vor dem Abschluss der Produktion der zweiten Staffel, als Warner Bros. Discovery beschloss, die Serie im Rahmen seiner jüngsten Sparmaßnahmen abzusetzen. Die erste Staffel wird auch von HBO Max abgesetzt, und der Produzent Lionsgate Television plant, die Serie an andere Sender zu verkaufen."Wir haben eine gute Partnerschaft mit HBO Max genossen und arbeiten eng zusammen, um eine neue Möglichkeit für «Minx» zu finden, damit aktuelle und neue Zuschauer diese Reise mit uns fortsetzen können", so Lionsgate in einer Erklärung.«Minx» spielt im Los Angeles der 1970er Jahre. Im Mittelpunkt der Serie steht Joyce (Ophelia Lovibond), beschrieben als "eine ernsthafte junge Feministin, die sich mit einem minderbemittelten Verleger (Jake Johnson) zusammentut, um das erste Erotikmagazin für Frauen zu gründen." Zur Besetzung gehören außerdem Idara Victor, Jessica Lowe, Lennon Parham, Michael Angarano und Oscar Montoya.