Frau von Welt: Nancy Lanzendörfer wechselt zu ntv

TV-News

Für den Nachrichtensender wird die Wirtschaftsjournalistin von der Frankfurter Börse berichten.

Nancy Lanzendörfer wechselt den Nachrichtensender und schließt sich ab dem 1. Januar ntv an. Zuletzt arbeitete die 42-Jährige als USA-Korrespondentin für Welt und berichtete live vom Ort des Geschehens sowie aus dem Studio zu politischen, wirtschaftlichen und sozialen Themen wie Präsidentschaftswahlen, zur Inflation oder zu Breaking News-Situationen. Für ntv zieht sie von Washington nach Frankfurt um, um dort von der Börse zu berichten.Als neue Reporterin soll die Wirtschaftsjournalistin die Aktien- und Investment-Welt im Blick behalten und das Geschehen auf dem Handelsparkett für das ntv-Publikum analysieren sowie wirtschaftliche Zusammenhänge einordnen. Lanzendörfer kann große Erfahrung im Finanzsektor vorweisen, denn sie begann kurz vor der Jahrtausendwende ihre journalistische Karriere als Redakteurin beim Finanzmagazin „Der Aktionär“. Erste TV-Erfahrungen sammelte sie ab 2006 bei dem Finanzsender DAF (Deutsches Anleger Fernsehen), für den sie sowohl in Deutschland die Nachrichten und verschiedene Formate moderierte als auch in den USA als Korrespondentin von der New Yorker Wall Street berichtete. Später war die gelernte Bankkauffrau von Washington aus unter anderem für die ARD als freie Producerin tätig.Über ihre neue Aufgabe sagt Lancendörfer: „Nach einer spannenden Zeit in Washington freue ich mich sehr, zu meinen Wurzeln im Finanzwesen zurückzukehren – sozusagen ‚back to the roots‘ – und Teil des ntv Teams zu werden. Künftig für die «ntv Telebörse», die Mutter aller Börsensendungen, das Wirtschaftsgeschehen zu analysieren und für die Zuschauer:innen einzuordnen, ist etwas ganz Besonderes für mich.“„Ich freue mich sehr, dass wir mit Nancy Lanzendörfer eine weitere kompetente Expertin für eines unserer Herzstücke, die ntv Wirtschaft, gewinnen konnten. Mit ihren umfangreichen Moderations- und Reporter-Erfahrungen, auch in Breaking-News-Situationen, sowie ihrem großen Gespür für das internationale Politik- und Wirtschaftsgeschehen ist sie eine große Bereicherung für uns und unsere Zuschauer:innen“, erklärt ntv-Chefredakteurin Sonja Schwetje.