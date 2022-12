RTL findet Sendetermin für «Alarm für Cobra 11»-Filme

TV-News

Kurz nach Jahreswechsel setzt RTL dreimal auf die langjährige Action-Marke – als 90-Minüter. Im neuen Jahr sind auch die Ausstrahlungen von «Dünentod», «Sonderlage» und den «Auris»-Filmen geplant.

Das neue Jahr startet bei RTL mit allerhand neuer fiktionaler Ware. So hat der Kölner Sender einen Starttermin fürgefunden. Die bekannte Action-Marke kehrt bekanntlich nicht mehr als Serie, sondern als 90-minütige Filme ins Programm zurück. Drei Filme sind zunächst geplant, die ab dem 10. Januar immer dienstags zu sehen sein werden. Für die Serie war gemeinhin immer der Donnerstag die Sendeheimat. Erdoğan Atalay und Pia Stutzenstein als ungleiches Polizeikommissar-Duo Semir Gerkhan und Vicky Reisinger feierten bereits im Oktober mit den Filmen bei RTL+ ihre Spielfilm-Premiere.Damit aber nicht genug, denn RTL setzt auch im Februar 2023 auf fiktionale Ware und zeigt am 14. und 21. Februar die neue Krimi-Reihemit Hendrik Duryn in der Hauptrolle. Darin spielt der «Der Lehrer»-Darsteller den Mordermittler Tjark Wolf, der an der Seite von Pia-Micaela Barucki, («Der König von Palma»), die die Polizistin Femke Folkmer spielt, eine Serie düsterer Mordfälle an der Nordseeküste aufklären soll. MadeFor produzierte die Filme nach den Romanvorlagen von Sven Koch.Noch keinen Sendetermin hat die ebenfalls neue Krimi-Serie, deren Dreharbeiten im Sommer stattfanden ( Quotenmeter berichtete ). Die Filmreihe ist von wahren Begebenheiten inspiriert, im Fokus steht die Polizeiarbeit in Ausnahmesituationen wie beispielsweise bei Anschlägen, Entführungen oder Amokläufen. Daher beraten auch führende Mitarbeiter des Hamburger LKAs die Produktion. In der Hauptrolle spielt Henny Reents als Kriminaldirektorin Verena Klausen, die als Leiterin der Sonderlage Gefahrensituationen unter hohem Zeitdruck, enormem Kräfteaufwand und einer Flut von Informationen abwenden muss. ConradFilm und Bavaria Fiction produzieren «Sonderlage».Ebenfalls geplant aber noch ohne festen Termin sind die Free-TV-Ausstrahlungen der Thrillerund, die am heutigen Dienstag bei RTL+ ihre Premiere hinter der Bezahlschranke feiern. Bei Produktionen aus dem Hause Ziegler Film basieren auf den Buchvorlagen des Bestsellerautors Vincent Kliesch nach einer Idee Erfolgsautor Sebastian Fitzek und erzählen eine Geschichte rund um das Thema der forensischen Phonetik.