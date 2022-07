«Sonderlage»: RTL dreht neue Krimi-Reihe

TV-News

Die Serie ist inspiriert von wahren Begebenheiten, in denen die Polizei in Ausnahmesituationen gerät. Die Hauptrolle spielt Henny Reents.

RTL sucht weiter nach neuen fiktionalen Stoffen und hat bei ConradFilm und Bavaria Fiction nun die Krimi-Reihe(Arbeitstitel) bestellt, deren Dreharbeiten für die ersten beiden 90-Minüter in Hamburg und Berlin begonnen haben. Die Filmreihe ist von wahren Begebenheiten inspiriert, im Fokus steht die Polizeiarbeit in Ausnahmesituationen wie beispielsweise bei Anschlägen, Entführungen oder Amokläufen. Daher beraten auch führende Mitarbeiter des Hamburger LKAs die Produktion.Die Hauptrolle übernimmt Henny Reents, die mit «Nord bei Nordwest» bereits Krimi-Erfahrung vorweisen kann. Außerdem übernehmen Annette Paulmann, Lasse Myhr, Georg Bütow, Banafshe Hourmazdi, Zoë Valks, Frederik Schmid und Sven Gerhardt weiter Hauptrollen. Im Zentrum des Geschehens steht die Polizeiführerin Verena Klausen (Reents), die sich nicht nur im Kampf gegen die Täter, sondern auch im Spannungsfeld der Männergesellschaften von Polizei und Politik durchsetzen muss. Sie und ihr Team werden bei ihren außerordentlichen Einsätzen mit verschiedenen Härtegraden von Narzissmus, Paranoia und Soziopathie konfrontiert. Und so geht es hier nicht nur um Gewalt und Gegengewalt, sondern auch um Moral, die selbst in scheinbar ausweglosen Lagen ihren Platz sucht.Die Regie führt Andreas Senn, das Drehbuch hat Norbert Eberlein geschrieben. Als Produzenten fungieren Marc Conrad von ConradFilm sowie Lucia Staubach und Maren Knieling für Bavaria Fiction. Die RTL Redaktion übernehmen Solveig Willkommen und Executive Producer Nico Grein unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland. Die Ausstrahlung ist für nächstes Jahr geplant.„Wir bringen neue Krimi-Farben zu RTL und freuen uns, mit ConradFilm und Bavaria Fiction erfahrene und starke Partner zu haben, mit denen wir uns in ganz außergewöhnliche und spannende «Sonderlagen» wagen. Drehbuchautor Nobert Eberlein zeigt uns Krimi aus einer noch nicht erzählten Perspektive. Dank der unterstützenden Expertise führender Mitarbeiter*innen des Hamburger LKA bekommt der Stoff eine mitreißende Wahrhaftigkeit. Die Kombination hat uns sofort überzeugt“, so Bartel.ConradFilm-Geschäftsführer Marc Conrad ergänzt: „Geiselnahmen, Amokläufe, Entführungen, Gefangenenbefreiung, herausragende Erpressungen, Überfälle auf Geldinstitute und sensible nationale Einrichtungen sind mit der polizeilichen Alltagsorganisation nicht zu bewältigen. Diese «Sonderlagen» erfordern eine intensive Zusammenarbeit von Schutz- und Kriminalpolizei, Psychologen, themenspezifischen Experten, Spezialeinsatzkommandos etc., einen hohen Kräftebedarf, lange Einsatzdauer und eine dramatische Entscheidungsdichte in einer Lawine von Informationen. Diesen Masterplan mit der Mission 'Menschenleben retten' werden wir bei RTL zum ersten Mal im deutschen Fernsehen erzählen.“„Inspiriert von wahren Begebenheiten, zeigt «Sonderlage» Polizeiarbeit unter Extrembedingungen: Unter einem immensen Zeitdruck und unter der Beobachtung der Öffentlichkeit müssen Entscheidungen über Leben und Tod getroffen werden. Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern RTL und ConradFilm sowie mit einem starken Team vor und hinter der Kamera – allen voran Henny Reents, Regisseur Andreas Senn und Autor Norbert Eberlein – nun im Dreh sind und die Zuschauer*innen bald einen Einblick in außergewöhnliche Fälle und innerpolizeiliche Machtstrukturen gewinnen können“, werden Marcus Ammon, Geschäftsführer Content, und Lucia Staubach, Produzentin, Bavaria Fiction, in einer RTL-Mitteilung zitiert.