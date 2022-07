«Yu-Gi-Oh!»-Schöpfer Kazuki Takahashi ist tot

Köpfe

Kazuki Takahashi, der japanischer Manga-Künstler, dem die Erschaffung der Comic-Serie «Yu-Gi-Oh!» zugeschrieben wird, wurde am Mittwoch tot aufgefunden. Er verstarb im Alter von 60 Jahren. Der japanische öffentlich-rechtliche Sender NHK berichtete, dass dessen Leiche etwa 300 Meter vor der Küste von Nago in der Provinz Okinawa im Meer gefunden wurde. Es wurde berichtet, dass er zu diesem Zeitpunkt eine Schnorchelausrüstung trug. Einen Tag später wurde die Leiche als die von Takahashi identifiziert. Wie die Küstenwache mitteilte, wies sein Körper keine erkennbaren Anzeichen einer Verletzung auf, eine Untersuchung der Todesursache sei nun eingeleitet worden.Kazuki Takahashi, der bürgerlich Kazuo Takahashi heißt und auch als Kazumasa bekannt ist, begann seine Karriere in den frühen 80er-Jahren als Manga-Zeichner, hatte aber bis zur Schaffung von «Yu-Gi-Oh!» keinen Erfolg. 1996 schaffte er mit der Reihe, die später auch zu einem Sammelkartenspiel ausgeweitet wurde, seinen Durchbruch. Die Serie konzentriert sich auf einen Jungen, der ein uraltes Rätsel löst und in sich ein Gaming-Alter-Ego erweckt. Der Manga wurde in der Zeitschrift Weekly Shonen Jump veröffentlicht und brachte eine erfolgreiche Anime-Serie und einen Animationsfilm hervor.Das Sammelkartenspiel war zunächst als Einzelstück gedacht, wurde später von Konami veröffentlicht und zu einem weltweiten Phänomen. Es wurde vom Guinness-Buch der Rekorde als das Sammelkartenspiel mit den weltweit höchsten Verkaufszahlen zertifiziert. Takahashi beaufsichtigte weiterhin den Manga und schrieb und zeichnete andere Werke, darunter «Comiq», eine Serie zum Gedenken an das 50-jährige Jubiläum von Weekly Shonen Jump, ein japanisches Manga-Magazin, im Jahr 2018. 2015 erhielt Takahashi den Inkpot Award der Comic-Con International als Anerkennung für seine herausragenden Beiträge zu Comics, Science-Fiction und Fantasy, Film, Fernsehen, Animation und Fandom.