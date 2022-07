Kabel Eins zeigt «Superman & Lois» als Free-TV-Premiere

TV-News

Die Kents finden künftig bei Kabel Eins am Samstagabend ihre neue Heimat.

Wie Kabel Eins zuletzt bei der Programmvorstellung bekannt gab, soll der Samstagabend zum dritten Tag der Woche werden, an dem der Privatsender Eigenproduktionen zeigen will. Der Start der sommerlichen „Programmoffensive, Teil zwei“, wie Senderchef Marc Rasmus die Strategie betitelte, erfolgt aber erst im Spätsommer ab dem 27. August mit Peter Giesels Dokumentation «50 Jahre Ballermann». Bis es so weit ist, füllen vorerst weiterhin US-Serien die Primetime am Samstag. Doch auch auf diesem Gebiet hat Kabel Eins nun Neuware angekündigt. Ab dem 23. Juli holt man die DC-Serieins Free-TV. Anfang des Jahres feierte der «Supergirl»-Ableger bereits im Pay-TV bei ProSieben Fun Deutschlandpremiere.Bei Kabel Eins werden die 15 Folgen der ersten Staffel jeweils im Dreierpack ausgestrahlt, ehe gegen 23:30 Uhr wie gewohnt «Lethal Weapon» übernimmt. In den Hauptrollen der Serie, die sich vor allem mit dem Zusammen- und Familienleben von Clark Kent und Lois Lane beschäftigt, nachdem sie eine Familie gründeten, spielen Tyler Hoechlin als Superman beziehungsweise Clark Kent und Elizabeth Tulloch als Lois Lane. Zum weiteren Cast gehören Jordan Elsass, Alex Garfin, Erik Valdez, Inde Navarrette, Wolé Parks, Adam Rayner, Dylan Walsh, Emmanuelle Chriqui, Tayler Buck und Sofia Hasmik. Hinter der Serie steht Arrowverse-Mastermind Greg Berlanti, auch Todd Helbing war für die Drehbücher verantwortlich.Der Start der Serie fällt in eine vom Sender ausgerufene „Superheldenwoche“, die am Montag, 18. Juli, beginnt. Bis Mittwoch strahlt man drei Tage lang jeweils Superhelden-Filme in der Primetime aus. Den Anfang mach, am Dienstag folgtsowie, ehe am Mittwochundauf Sendung gehen.