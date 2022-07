TV-Kenner soll Wattpad auf Kurs bringen

US-Fernsehen

David Madden hat seinen nächsten Job gefunden: Der TV-Veteran wechselt zu den Wattpad Webtoon Studios als Leiter der globalen Unterhaltungsabteilung. In seiner neuen Funktion wird Madden an den Präsidenten des Studios, Aron Levitz, berichten. Er wird die Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb für das TV-, Spielfilm- und Animationsgeschäft des Unternehmens leiten."David verstand sofort unsere Vision, die Unterhaltung zu verändern, indem er den Fans zuhört", sagte Levitz. "David hat in allen Genres erfolgreiche Projekte entwickelt, und seine Erfahrung und sein Fachwissen sind unübertroffen. Er ist die perfekte Besetzung für Wattpad Webtoon Studios und wir freuen uns sehr, ihn in unserem Team zu haben, um die weltgrößten Comic-Schöpfer und Webnovellisten einem neuen Publikum näherzubringen."Madden war zuletzt Präsident der erfolgreichen Produktionsfirma Berlanti Productions, die er im April nach zwei Jahren verließ. In seiner Zeit bei dem bei Warner Bros. Television angesiedelten Unternehmen hat er dazu beigetragen, Serien wie die DC-Serie «Superman & Lois», das Reboot von «Kung Fu» und das Spin-off «All American: Homecoming» bei The CW und die von der Kritik gefeierte Serie «The Flight Attendant» bei HBO Max umzusetzen."Wenn man die aufregendsten Mitarbeiter in der Branche sucht, möchte man ihnen spannendes Material liefern, und dieses Unternehmen bietet eine wahre Goldmine an großartigen Geschichten", so Madden. "Wattpad Webtoon Studios bringt riesige globale Fangemeinden, datengestützte Erkenntnisse und einige der größten Namen im Bereich Comics und Webromane zusammen. Ich bin begeistert, bei einem innovativen globalen Studio mitzuarbeiten, um eine neue Generation kreativer Stimmen zu fördern, wirklich originelle Geschichten zu erzählen und weltweite Hits zu produzieren."