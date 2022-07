Nach zwei Jahren: «Die Kanzlei» meldet sich mit neuen Gesichtern zurück

TV-News

Weiter mit an Bord sind Sabine Postel und Herbert Knaup, doch die Zuschauer müssen sich auf den Abschied von Sophie Dal einstellen.

Vor zwei Jahren wollten im Durchschnitt 5,15 Millionen Zuschauer die vierte-Staffel sehen, die Das Erste zwischen August und November 2020 am Dienstagabend ausstrahlte. Der Marktanteil lag bei sensationellen 17,3 Prozent, bei den jungen Menschen wurden ebenfalls starke 7,9 Prozent ermittelt. Trotz der starken Quoten legte die Anwaltsserie zuletzt eine Pause ein, nun hat der öffentlich-rechtliche Sender einen Comeback-Termin bekannt gegeben. Ab dem 23. August zeigt Das Erste immer dienstags um 20:15 Uhr 13 neue Folgen, wobei jede Episode online first sieben Tage vor der linearen Ausstrahlung in der ARD Mediathek auf Abruf bereit steht.Nach der langen Pause müssen sich die Zuschauer auf Veränderungen einstellen. Gewohnt mit an Bord sind die Hamburger Anwälte Isa von Brede (Sabine Postel) und Markus Gellert (Herbert Knaup), doch sie stellen ihre Kanzlei personell neu auf. Marion von Brede (Marie Anne Fliegel) ist Hals über Kopf bei ihrer Tochter Isa eingezogen und macht sich sowohl in der Wohnung als auch im Anwaltsbüro „nützlich“. Dazu springt Charlene Runge, genannt Charlie (Mathilde Bundschuh), die anfangs anwaltliche Hilfe braucht, in der Kanzlei als neue Assistentin ein. Auf die Verstärkung sind die Anwälte dringend angewiesen: Denn Assistentin Yasmin (Sophie Dal) verlässt das Team, um ihr Jurastudium abzuschließen. Dazu muss Kanzlei-Detektivin Gudrun (Katrin Pollitt) in Zukunft etwas kürzertreten, damit sie mehr Zeit mit ihrem Pflegekind Tina (Cya Emma Blaack) verbringen kann.In den neuen Fällen kümmert sich die Anwälte nicht nur um ihre in Not geratenen Klienten, auch in der Familie wird ihre Hilfe dringend gebraucht. So sorgt sich Markus Gellert um seinen kranken Vater, der ihn vor die Frage stellt, was eigentlich wichtig im Leben ist, füreinander da zu sein oder Prozesse zu gewinnen. Zum Auftakt der fünften Staffel verteidigen Isa und Gellert einen Fabrikbesitzer (Thomas Heinze), der wegen eines schweren Unfalls in seiner Fertigungshalle auf Schadenersatz verklagt wird. Isa nimmt parallel dazu den Fall der jungen, vorbestraften Charlie an, die vom Schichtleiter einer Reinigungsfirma (Marius Borghoff) wegen Körperverletzung angezeigt wurde. Zu Isas Überraschung macht Staatsanwältin Barbara Geldermann (Esther Schweins) im Verlauf der neuen Staffel eine erstaunliche Wandlung durch: Ihre größte Widersacherin ist der Kanzlei auf einmal sehr zugewandt. In den Episoden geht es um Autoraser, Internetbetrug, ein totes Film-Huhn, die Erstattung von Potenzmitteln, um gendergerechte Doktortitel, Mord, ethnisches Profiling oder syrische Kriegsverbrechen.In weiteren Gastrollen sind unter anderem Saskia Fischer, Birgit Schade, Adina Vetter, Bettina Zimmermann, Neil Malik Abdullah, Bernhard Bettermann, Ercan Durmaz, Sven Martinek, Frank Röth Wolfgang Stumph, Gustav Peter Wöhler und Helmut Zierl zu sehen. Letterbox Filmproduktion hat «Die Kanzlei» produziert. Nina Lenze fungierte als Produzentin. Die Drehbücher stammen von Thorsten Näter, Regie führten Steffi Doehlemann, Bettina Schoeller Bouju, Torsten Wacker und Dirk Pientka.