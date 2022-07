Reese Witherspoon heiratet  in einem Amazon-Film

US-Fernsehen

Nik Stoller wird bei dem neuen Projekt Regie führen, Will Ferrell wird ebenfalls mitwirken.

Reese Witherspoon und Will Ferrell treten in einer neuen Hochzeitskomödie für Amazon Studios vor den Traualtar. Amazon hat sich die Rechte an dem noch unbetitelten Film von Drehbuchautor und Regisseur Nick Stoller gesichert, in dem Witherspoon und Ferrell die Hauptrollen spielen und mit ihren Firmen ebenfalls koproduzieren. Jessica Elbaum und Ferrell werden für Gloria Sanchez produzieren, während Witherspoon und Lauren Neustadter für Hello Sunshine produzieren und Ashley Strumwasser als ausführende Produzentin fungiert.Stoller – dessen mit Spannung erwartete schwule Liebeskomödie «Bros», bei der er Regie führte und gemeinsam mit dem Hauptdarsteller Billy Eichner das Drehbuch schrieb, am 30. September in die Kinos kommt – wird zusammen mit Conor Welch auch für seine Stoller Global Solutions produzieren. Während Details zur Handlung des Films noch unter Verschluss gehalten werden, geht es angeblich um zwei Hochzeiten, die am selben Wochenende am selben Ort stattfinden sollen.Quellen berichten, dass Amazon die Rechte an dem Projekt in einer hart umkämpften Situation erworben hat, in der sowohl Streaming-Anbieter als auch Studios mitgeboten haben, was angesichts der hervorragenden Comedy-Karrieren von Witherspoon, Ferrell und Stoller nur logisch ist.