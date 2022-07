discovery+ zeigt Trump-Doku bereits kommende Woche

TV-News

Der neugestartete Streamingdienst zeigt die dreiteilige Doku-Serie, in der Donald Trump sein letztes Interview während seiner Amtszeit im Weißen Haus gab.

Erst Ende Juni und noch vor dem Deutschlandstart hatte der Streamingdienst discovery+ verkündet, sich die dreiteilige Doku-Serievon Alex Holder gesichert zu haben, die bislang unveröffentlichte Aufnahmen der Familie von Ex-US-Präsident Donald Trump während der letzten sechs Wochen seine Präsidentschaftswahlkampfes 2020 zeigt. Auch die Reaktion der First Family nach dem Ausgang der Wahl, die mit dem Sieg von Joe Biden endete, wird der Öffentlichkeit präsentiert. Nun steht fest, wann die Serie zu sehen sein wird. Hierzulande sowie in Österreich und der Schweiz startet die Doko ab dem 15. Juli, also fünf Tage nach dem US-Start.Neben dem Wahlausgaben hat Holder auch ungefilterte Interviews mit Präsident Trump und seiner Familie, einschließlich seiner Tochter Ivanka Trump und Schwiegersohn Jared Kushner sowie seinen Söhnen Donald Trump Jr. und Eric Trump eingefangen, die die Ereignisse der letzten Wochen der Trump-Präsidentschaft dokumentieren. Zudem ordnen Journalisten, die über das Geschehen in Washington berichteten, die Entwicklungen jener Tage ein. Donald Trump gab in der Doku-Serie zudem sein letztes Interview während seiner Amtszeit im Weißen Haus. discovery+ verspricht einen „unverstellten Blick auf die jüngste Geschichte“.Das Filmmaterial wurde im Weißen Haus, in Mar-A-Lago und auf der Wahlkampftour sowie vor und nach den Ereignissen vom 6. Januar gedreht, als Trump-Anhänger das Kapitol in Washington gewaltsam stürmten. Trump äußert sich in der Doku über jene tragischen Vorkommnisse, bei denen fünf Menschen ums Leben kamen.