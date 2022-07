«Das große Promi-Büßen» startet mittelmäßig

Quotennews

Die Produktionsfirma Banijay stellte sechs Folgen zusammen, die ProSieben jetzt donnerstags zeigt.

Weil es wohl hinter den Kulissen von «The Beauty and the Nerd» zu riesigen Problemen gekommen ist, musste ProSieben die Ausstrahlung nur wenige Tage vor der Premiere abbrechen. Da die neue Showallerdings schon im vergangenen Jahr abgedreht wurde, kann der «Nerd»-Verhinderer nicht im Camp teilnehmen. Stattdessen stellte die rote Sieben einen Mix aus Reality-TV-Persönlichkeiten zusammen.Elena Miras, Daniele Negroni, Carina Spack, Calvin Kleinen, Matthias Mangiapane, Ennesto Monté, Giselle Oppermann, Helena Fürst, Daniel Köllerer, Tessa Hövel und YouTuber Simex zogen in ein Camp und wurden von Drag-Queen Oliver Jones mit ihren Skandalen konfrontiert. Die Fernsehshow aus dem Hause Banijay debütierte vor 1,18 Millionen Fernsehzuschauern und sorgte für 5,0 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe riss man ebenfalls mit 0,49 Millionen Zusehern keine Bäume aus, es wurden aber mäßige 9,7 Prozent Marktanteil verbucht.Die vorerst letzte Ausgabe vonbeschäftigte sich mit den großen Süden der Hollywood-Stars und zeigte, wo die amerikanische High Society ihren Sommer verbringt. Der bunte Themenmix lockte 0,49 Millionen Zuschauer an, bei den Umworbenen sicherte sich der Sender 7,8 Prozent. Kurz vor Mitternacht begann die Wiederholung von, die 0,12 Millionen Zuschauer anlockte. Das Format scheiterte mit 5,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.