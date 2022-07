«Top Boy»: Neue Darsteller

England

Die Serie aus Großbritannien, die in die dritte Staffel geht, hat zwei neue Darsteller.

Barry Keoghan und Brian Gleeson schließen sich der Besetzung vonan, da die dritte Staffel in Serie geht. Die Produktion von dem letzten Kapitel der Netflix-Serie, hat in London begonnen. In der letzten Staffel werden Barry Keoghan («The Batman») und Brian Gleeson («Bad Sisters») die neuen Charaktere Jonny und Tadgh spielen.Barry und Brian gesellen sich zur Stammbesetzung bestehend aus Ashley Walters und Kane Robinson, Simbi Ajikawo, Jasmine Jobson, Saffron Hocking und Araloyin Oshunremi. Bei den ersten vier Episoden wird Myriam Raja Regie führen, die zuvor Teil des «Top Boy»-Mentee-Programms war, während Will Stefan Smith bei den letzten beiden Episoden Regie führen wird.Die Serie wurde von Ronan Bennett entwickelt und geschrieben. «Top Boy» wird von dem ursprünglichen Kreativteam produziert – Charles Steel und Alasdair Flind für Cowboy Films, Ronan Bennett für Easter Partisan und Yann Demange. Als ausführende Produzenten fungieren außerdem der vielseitige Entertainer und Produzent Drake und sein Geschäftspartner Adel "Future" Nur, LeBron James, Maverick Carter und Jamal Henderson für The SpringHill. Ashley Walters und Kane Robinson fungieren ebenfalls als Executive Producer.