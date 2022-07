Marvel-Universe: Swordsman

Marvel

Der Schwertkämpfer stammt aus einer kleinen Stadt in Asien und hat ein Problem mit Glücksspiel.

Jacques Duquesne aka Swordsman, wurde in Sin-Cong, einer kleinen Stadt in Südostasien geboren. Er trägt die französische Staatsbürgerschaft und lernte schon früh den Umgang mit Messern und Klingen. Der ehemalige Zirkusartist stellte sein Talent in der Beherrschung von Messern und Schwertern bereits in jungen Jahren unter Beweis. Er zog von Jahrmarkt zu Jahrmarkt und demonstrierte sein können vor den Zuschauern.Eines Tages traf er auf einen jungen Zuschauer, den er schließlich im Umgang mit Klingen und dem Bogenschießen trainierte. Der Junge Lehrling trug den Namen Clint Barton und wurde später als der berühmte Hawkeye ein Teil der Superhelden-Gruppe, den Avengers. Als das Glücksspielproblem von Swordsman größer wurde, wurde einst der Karnevalszahlmeister überfallen. Barton fand heraus, dass es Swordsman war und stellte ihn in einem Kampf, den Barton beinahe mit seinem Leben bezahlte.Der Schwertkämpfer wurde aufgrund seiner Kriminellen Ader schon von den verschiedensten Nationen ausgeschlossen, was ihn dazu verleitete einen dunklen Plan auszuarbeiten. Er suchte die Avengers in deren Hauptquartier auf und wollte sich ihnen anschließen, um gemeinsam das größte Verbrechersyndikat zu gründen, das die Welt je gesehen hat. Als er sich als Held ausgeben wollte, wurde er aber schnell durchschaut und sein Plan wurde vereitelt. Dennoch gelang es ihm, durch einen Trick zusammen mit dem Mandarin bei den Avengers aufgenommen zu werden. Zur Überraschung aller beteiligten, machte er sich in der Gruppe sehr gut und verliebte sich sogar.Der Mandarin wollte den Avengers eine Falle stellen, in die sie Swordsman locken wollte. Aus Angst, seiner Liebe könnte etwas passieren, wollte er die Bombe entschärfen. Allerdings machte es für die Avengers den Eindruck, als würde er sie gerade scharf machen, woraufhin Sowrdsman flüchtete. Es dauerte nicht lange, da fiel er in sein altes Muster zurück und begann wieder Verbrechen. Doch tief im Inneren wollte Sowrdsman wieder ein Teil der Avengers werden, und für das gute kämpfen. Es zerriss ihn innerlich so sehr, dass er anfing stark zu trinken, während er für verschiedene Meister diente. Als der große Kang versuchte, Swordsmans geliebte Mantis für sich zu gewinnen, endete es in einem riesigen Kampf. Als Kang merkte, dass Mantis niemals die seine wird, versuchte er sie zu töten. Swordsman warf sich allerdings vor das Geschoss und rettete seiner Geliebten das Leben, was er mit dem seinen bezahlte.