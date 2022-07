FX verlängert «The Bear»

US-Fernsehen

Die Serie mit «Shameless»-Star Jeremy Allan White wird fortgesetzt.

Der Fernsehsender möchte mehr von. Die Verlängerung kommt fast einen Monat nach der Premiere der Serie, bei der alle acht Episoden der ersten Staffel am 23. Juni ausstrahlt wurden. «The Bear» ist auf Hulu als Stream verfügbar. Die halbstündige Scripted-Serie spielt in Chicago und handelt von Carmen "Carmy" Berzatto, einem jungen Koch (gespielt von Jeremy Allan White), der nach dem frühen Tod seines Bruders nach Hause zurückkehrt, um den Sandwich-Laden seiner Familie zu führen. Die Serie folgt Carmys Bemühungen, sich mit seinem heiklen Küchenteam, einschließlich seines schwierigen Cousins, anzufreunden und sowohl das Restaurant als auch sich selbst zu reformieren."«The Bear» hat unsere kühnsten kreativen, kritischen und kommerziellen Erwartungen übertroffen", sagte Eric Schrier, Präsident von FX Entertainment, in einem Statement, in dem er die Bestellung der zweiten Staffel ankündigte. "Wir können es kaum erwarten, mit der Arbeit an Staffel 2 zu beginnen.""Wir sind FX, unserer wahnsinnig talentierten Besetzung und unserer Crew, die hart, schnell und mitten im Winter gearbeitet hat, so dankbar, ganz zu schweigen von allen, die zugesehen haben. Und wir können es kaum erwarten, euch alle im Jahr 2023 wieder zu «The Bear» zu bringen", so Storer und Calo in einem Statement.