Keanu Reeves moderiert Formel1-Serie

US-Fernsehen

Bei Disney+ wird eine Doku-Serie über die Königsklasse des Motorsports erscheinen.

Keanu Reeves arbeitet an einer Dokumentation über die Formel 1 für Disney+ . Die noch unbetitelte vierteilige Doku-Serie wird sich Berichten zufolge auf den Formel-1-Geschäftsführer Ross Brawn konzentrieren, der 2009 das Honda-Team kaufte, es in Brawn GP umbenannte und zu zwei noch nie dagewesenen Meisterschaftsgewinnen führte.Reeves wird die Doku moderieren und hat bereits Interviews geführt. Zu denjenigen, von denen angenommen wird, dass sie an Bord sind, gehören der ehemalige Ferrari-Vorsitzende Luca di Montezemolo, mit dem Reeves letzten Monat abgebildet wurde, sowie die Fahrer Jenson Button und Rubens Barrichello. Auch Brawn selbst soll mit von der Partie sein."Ein Freund von mir hat mir die Geschichte erzählt und sie hat mich so beeindruckt, und er hat damals für Brawn in der Werbung gearbeitet und er ist Produzent/Regisseur und wir dachten uns, lass uns diese Geschichte erzählen, lass uns versuchen, diese Geschichte zu erzählen", fuhr der «John Wick»-Star fort."Es war wirklich toll, mehr darüber zu erfahren, was in jenem Jahr in der Formel 1 vor sich ging. Es waren nicht nur die Autos, das neue Reglement, die FOTA [die Formula One Teams Association], abtrünnige Serien. Ich meine, es passierte einfach so viel in der Formel 1 zu dieser Zeit. Die Welt der Formel 1 war einfach außergewöhnlich. Ich meine, sie ist immer außergewöhnlich, aber ich glaube, in dem Jahr mit Brawn GP ist etwas ganz Besonderes passiert."