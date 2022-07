«Morning Show»-Star dreht für Sky auf Sizilien

International

Valeria Golino wird für die Serie «The Art of Joy» auf der italienischen Insel arbeiten.

Die italienische Schauspielerin und Regisseurin Valeria Golino («The Morning Show») wird ihr Debüt als TV-Serienregisseurin mitgeben, einem erotisch aufgeladenen Drama, das im Sizilien des frühen 20. Jahrhunderts spielt und von Sky Studios produziert wird. Golinos hochwertiges Historiendrama über eine sizilianische junge Frau namens Modesta, die Anfang 1900 in eine verarmte Familie hineingeboren wird und von dem festen Glauben angetrieben wird, dass sie für ein besseres Leben bestimmt ist, wurde während einer Präsentation von Sky Italien in Rom angekündigt, bei der der Pay-TV-Anbieter sein kommendes Programm von 60 italienischen Originalserien und -filmen für 2022 vorstellte, von denen die meisten bereits angekündigt wurden.«The Art of Joy» ist ein leidenschaftliches Projekt von Golino, die schon in jungen Jahren nach Hollywood ging und in Filmen wie «Rain Man» mitspielte und dann als Star nach Italien zurückkehrte. Ihr Debüt als Regisseurin gab sie mit «Miele», der 2013 in Cannes ausgezeichnet wurde. 2018 kehrte sie mit «Euphoria» ► als Regisseurin an die Croisette nach Südfrankreich zurück. In diesem Jahr hatte Golino den Vorsitz der Jury von Cannes Un Certain Regard inne.Die Dreharbeiten zu «Art of Joy» sollen noch in diesem Jahr in Sizilien beginnen. Das Drehbuch stammt von Golino, das Team besteht aus Francesca Marciano («Miele»), Valia Santella («The Traitor»), Luca Infascelli («The Catholic School») und Stefano Sardo («1994»). Über die Besetzung der Rollen wird noch entschieden.