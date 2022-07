Beutelspachers-Kinofilm nur passabel

Quotennews

Über drei Stunden strahlte der Kölner Fernsehsender RTL die Dokumentation der Fernsehfamilie aus.

Das Team von «stern TV» begleitet die Familie Beutelspachers bereits seit fast einem viertel Jahrhundert. Vor 23 Jahren war das Kamerateam in der Universitätsklinik Heidelberg dabei, als die fünf Kinder Esther, Silvana, Daniel, Christian und Johannes zur Welt kamen. In regelmäßigen Abstanden kam das Kölner Fernsehteam vorbei, um die Entwicklung der siebenköpfigen Familie zu begleiten.lief am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr. Die Redaktion fasste die Szenen aus den vergangenen Jahren in einen eigenen Kinofilm zusammen. Das Interesse war mit 1,47 Millionen Fernsehzuschauern ab drei Jahren recht ordentlich, der Sender RTL sicherte sich 7,8 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen kam die Produktion auf 0,40 Millionen und einen Marktanteil von mäßigen 10,2 Prozent.Zwischen 22.15 und 22.35 Uhr schickte die Fernsehstationauf Sendung. Der Nachrichtenüberblick, der aus Berlin gesendet wurde, erzielte eine Reichweite von 1,45 Millionen Zuschauer. Der Gesamtmarktanteil wurde auf 7,5 Prozent beziffert. 0,35 Millionen junge Menschen wollten sich informieren, der Marktanteil sorgte für 8,2 Prozent.