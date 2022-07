«Beats of Berlin»: RTLZWEI-Rap-Doku startet im August

TV-News

Die zweiteilige Doku zeigt aufstrebende Rap-Stars auf ihrem harten Weg nach oben.

Janus TV hat für RTLZWEI die zweiteilige Dokumentationproduziert, die am 4. und 11. August immer donnerstags um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird. Darin zu sehen sind sechs Berliner Rap-Artists, die es im Hip-Hop-Geschäft ganz nach oben schaffen wollen. Doch der Weg ist nicht nur mit Gold gepflastert, den jungen Menschen, fünf Männer und eine Frau, müssen darauf auch Hindernisse überwinden. Die Doku lässt die Zuschauer hinter die Kulissen blicken, beispielsweise bei einem Videodreh.Einer der Protagonisten ist der 26-jährige Aktif, der seine Liebe zur Musik während seiner vierjährigen Haftstrafe entdeckt hat. Die 27-jährige Leonie verwandelt sich für ihre Musik in die Kunstfigur Thara und will sich in der männerdominierten Rap-Szene durchsetzen. Dado Bratan war jahrelang in kriminelle Machenschaften eines serbischen Clans verstrickt. Doch nun möchte er seinem Sohn ein Vorbild sein. Messo ist schon einen Schritt weiter, denn ihm steht eine Zusammenarbeit mit dem Rapper Alpa Gun bevor. Ebenfalls Teil der Doku sind der 17-jährige Mino, der finanzielle Unterstützung benötigt, und der 41 Jahre alte „DVO“, der bereits über seinen YouTube-Kanal einige Berühmtheit erzielt ha. Dort werden seine Videos bis zu drei Millionen Mal geklickt. Dennoch kann er von der Musik allein nicht leben.RTLZWEI verspricht mit «Beats of Berlin» einen authentischen und bildstarken Einblick, was es heißt, alles für seinen Traum zu geben. Neben den Rap-Künstlern kommen auch Wegbegleiter und Unterstützter in der Doku zu Wort. Beide Folgen sind jeweils sieben Tage vor Ausstrahlung im Premium Bereich von RTL+ verfügbar und danach weitere 30 Tage abrufbar.