Justus unter Mordverdacht

Soap-Check

Bei «Alles was zählt» sorgt die Sache mit Malu zu entsetzten. Kann Justus den Verdacht ausräumen?

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Krass Schule» (Mo – Fr, 13.55 Uhr, RTLZWEI)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Ein Stromausfall sorgt für Chaos in der Spedition. Doch Malte hat alles im Griff – sogar Tina übernimmt eine Tour. Als Tina danach ihren Einstand gibt, knistert es extrem zwischen Malte und Anette. Und kann Anette nicht wiederstehen. Sandra und Bernd kommen zu spät zum Dienst – Kerstin Prenz ist sauer. Auf Streife lästern beide über ihre Vorgesetzte, nicht ahnend, dass Bernds Bodycam alles aufzeichnet. Kurz darauf werden Sandra und Bernd auf einen Dieb aufmerksam. Auf dem Revier stellen Sandra und Bernd bestürzt fest: Sie müssen der Prenz das gesamte Videomaterial der Bodycam zeigen. Nici ist überglücklich, dass sie nun auch vor dem Gesetz als Frau gilt. Doch zwischen ihr und Finn herrschen Missverständnisse und keiner traut sich, den ersten Schritt zu machen. Stattdessen verletzt Finn Nici, als sie ihn mit einer anderen Frau sieht. Simon ist sauer auf Charlotte, doch sie will seine Bewerbung für den Wirtschaftskongress überarbeiten. Dummerweise schafft sie das nicht pünktlich – Amelie fühlt sich siegessicher.Um die Kirche in Lansing zu retten, geht Sarah ungewöhnliche Wege. Kann sie den pensionierten Pfarrer Kurz davon überzeugen, zurückzukehren? Nachdem Christian Katharina mit ihrem neuen Freund gesehen hat, betrinkt er sich zügellos. Können Mike und Joschi ihn zur Vernunft bringen? Hubert will Martin wegen der ärztlichen Warnung nicht in die USA fliegen lassen. Doch wer kann Jeremy dort nun unterstützen?Als Eva und Dominic ihre Lebensentscheidung in die Tat umsetzen und damit ihre Liebe besiegeln, hat Eva einen letzten glamourösen Auftritt ... Cecilia erfährt, dass Corinna schwanger ist. Ließe sich das nicht nutzen, um ihre Eltern wieder zusammenzubringen? Um einen Konflikt mit Nika zu vermeiden, erduldet Paco Davids Provokation. Er ist überrascht, als sich unerwartet ein Hausbewohner mit ihm solidarisiert.Justus ist geschockt, als er wegen Mordverdachtes festgenommen wird. Doch er ahnt nicht, dass es eine Person gibt, die weiß, was Malu zugestoßen ist ... Lucie lässt sich, Yannick zuliebe, zu einem gemeinsamen Abend mit Isabelle breitschlagen. Doch ihre guten Vorsätze geraten schnell ins Wanken ... Als Imani mitbekommt, wie belastend es für Henning ist, einseitig in Daniela verliebt zu sein, befürchtet sie Deniz zu viel zuzumuten ...Paul hat Kate abgesagt, um bei der schwangeren Gina zu bleiben. Als er plötzlich doch noch aufkreuzt, entwickelt sich eine lustige Wasserschlacht zwischen den Wiedmanns, während Gina allein zu Hause plötzlich in einer Pfütze steht. Maren stößt Yvonnes Übergriffigkeit auf, doch Katrin wird zum Nachdenken angeregt. Während sich Yvonne ärgert, übers Ziel hinausgeschossen zu sein, muss Katrin sich eingestehen, dass Yvonnes Offenheit hilfreich war.Weil seine demente Mutter nicht mehr allein bleiben kann, will Kai eine Pflegekraft engagieren. Eigentlich eine gute Idee, die allen helfen könnte. Aber er hat nicht mit dem heftigen Widerstand der alten Dame gerechnet. Vincents Eltern hingegen kommen einander wieder näher. Bellas Warnung, dass sein Vater die Aggressionstherapie abgebrochen hat, schlägt Vincent in den Wind. Er ahnt nicht, in welcher Gefahr er schwebt. Zur gleichen Zeit bemerkt Max den Diebstahl seiner Tageseinnahmen. Für seinen Verdacht, dass Alexa dahintersteckt, gibt es keine Beweise. Alexa hat aber auch ganz andere Sorgen: Ihre Party-Location steht nicht mehr zur Verfügung. Also muss schnell Ersatz her. Und welcher Ort wäre besser geeignet als Max’ Bar? Natürlich geht das nur hinter seinem Rücken.Carlo fällt aus allen Wolken, als er erfährt, dass Lisa in England im Knast sitzt. Carlo und Meike wollen ihr sofort zu Hilfe eilen, müssen aber feststellen, dass keiner von beiden im Besitz eines gültigen Reisepasses ist. Ein Flug nach London ist somit unmöglich. Kurzerhand beschließen sie, es per Auto und Fähre ohne Pass zu versuchen. Auf halber Strecke erreicht sie jedoch ein entwarnender Anruf von Lisa: Alles nur ein Missverständnis – sie darf wieder nach Hause. Obwohl Carlo und Meike erleichtert sind, bedauern sie es sehr, ihre Tochter nun doch nicht so schnell wieder in die Arme schließen zu können. Die beiden beschließen spontan, trotzdem nach London zu fahren. Doch auf einem Rastplatz passiert ihnen ein Missgeschick und der Autoschlüssel landet unwiederbringlich in einem Gully. Nun sitzen Carlo und Meike in Frankreich fest. Wie soll es nun weitergehen?Schmidti kann sein Glück kaum fassen, als am Morgen die erste Fuhre seines eigenen Bieres fertig ist. Anlässlich dieses Ereignisses will er im Kräsch eine große Party geben, landet aber unsanft auf dem Boden der Tatsachen. Das Ordnungsamt weist ihn nämlich darauf hin, dass etwas mit seiner Schanklizenz nicht stimmt. Schmidti reagiert trotzig. Er will sich den Tag nicht versauen lassen und organisiert auf die Schnelle eine geheime Zusammenkunft im Kräsch. Damit fliegt er jedoch auf. Die Polizei macht ihm den Laden dicht. Frustriert glaubt er, nun alles versaut zu haben. Doch dann reift in Schmidti die Erkenntnis, dass auch negative PR gute PR sein kann. Jetzt will er alles daransetzen, möglichst bald wieder eröffnen zu können.