Junge Produktionsfirma adaptiert «My Therapist Says»

US-Fernsehen

Artists for Artists wurde erst im vergangenen Jahr gegründet und wird nun einen Instagram-Account in eine Serie verwandeln.

Die Produktionsfirma von Kenan Thompson und John Ryan Jr., Artists for Artists, wird den Instagram-Accountzu einer Live-Action-Fernsehserie entwickeln. Der Account wird von den Co-Creatorinnen Lola Tash, Nicole Argiris, Nora Tash und Gina Tash betrieben und teilt originelle und gesammelte Memes zum Thema psychische Gesundheit. Seit der Gründung des Accounts im Jahr 2015 hat er 7,5 Millionen Follower gewonnen und mehrere andere Ableger wie "My Bestie Says", "My Puppy Says" und eine Initiative für psychische Gesundheit "My Therapist Helps" entwickelt.Im Jahr 2020 war Lola Tash Mitautorin eines Buches, das auf dem Account basiert: "My Therapist Says: Advice You Should Probably (Not) Follow". Der Account hat auch Partnerschaften mit Marken wie Gucci, Valentino und der Met Gala entwickelt. Lola Tash und Argiris werden die Serie zusammen mit Thompson und Ryan produzieren. Artists for Artists wird die Serie kofinanzieren, wobei die Mitwirkenden an der Show zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden sollen.«My Therapist Says» wird eines der ersten Projekte von Artists for Artists sein, das im Dezember letzten Jahres von Thompson und Ryan gegründet wurde. Zu den weiteren Projekten, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, gehören die Zusammenarbeit mit Mike Tyson und den «Power Book II: Ghost»-Stars Gianni Paolo und Michael Rainey Jr. sowie deren Produktionsfirma Twenty Two Entertainment.