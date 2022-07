Primetime-Check

Wie gut war Daniela Katzenberger in dieser Woche? Punktete Das Erste mit der Dokumentation zur Flut? Welche Quoten holte VOX mit «Meiberger»?

Die Frauen-EM-Partie zwischen Niederlande und Portugal lockte am Mittwoch 3,28 Millionen Zuschauer an und sorgte für 15,8 Prozent Sehbeteiligung für das ZDF . Bei den jungen Menschen wurden 0,57 Millionen gezählt, der Marktanteil lag bei 12,5 Prozent. Im Ersten gab eszu sehen, das auf 2,36 Millionen Zuschauer und 10,7 Prozent Marktanteil kam. Mit 0,47 Millionen 14- bis 49-Jährigen generierte man 10,0 Prozent.undfolgten bereits ab 21.45 Uhr und erreichten 2,24 und 2,64 Millionen sowie 9,8 und 12,2 Prozent. Mit 10,2 und 11,6 Prozent bei den jungen Menschen lief es gut.Die Premiere vonlockte 0,87 Millionen Zuschauer an, Sat.1 erreichte maue 6,1 Prozent in der Zielgruppe.undsicherten sich 1,27 und 1,15 Millionen, RTL freute sich über 10,3 und 7,3 Prozent bei den Werberelevanten. Die neue VOX-Serie, die man von ServusTV einkaufte, debütierte vor 1,23 und 1,05 Millionen, bei den Umworbenen erreichte man nur 4,3 und 3,6 Prozent. Zwei neue Abenteuer vonkam bei 0,78 und 0,98 Millionen Zuschauer an, in der Zielgruppe war man bei 6,6 und 7,7 Prozent beliebt.undverbuchte 1,13 und 0,83 Millionen Zuschauer, ProSieben sicherte sich Zielgruppen-Marktanteile von 14,1 und 9,2 Prozent. Bei Kabel Eins wurdewiederholt, der 0,93 Millionen Zuschauer erfreute. In der Zielgruppe verbuchte der Spielfilm 5,7 Prozent.