«Black Mirror»: Comeback-Cast steht wohl fest

US-Fernsehen

Unter anderem sollen Aaron Paul und Kate Mara für die sechste Staffel der Anthologie-Serie vor der Kamera stehen.

Einem unbestätigten Bericht des US-Branchendienstes ‚Variety‘ zufolge steht die Besetzung für die sechste Staffel der Anthologie-Seriefest, deren bislang letzte Runde vor drei Jahren auf Netflix veröffentlicht wurde und nur drei Folgen umfasste. Laut des Berichts haben Zazie Beetz, Paapa Essiedu, Josh Hartnett, Aaron Paul, Kate Mara, Danny Ramirez, Clara Rugaard, Auden Thornton und Anjana Vasan für die Serie unterschrieben. Dieses Casting ist speziell für drei Folgen vorgesehen, es wird davon ausgegangen, dass sich weitere Schauspieler für weitere Folgen der Show anschließen werden. Netflix äußerte sich bislang nicht zu den Personalien. Es wird aber angenommen, dass sich Staffel sechs nun in Produktion befindet.Spezifische Details zu den Storys der neuen Folgen werden noch unter Verschluss gehalten, aber die kommende Runde soll mehr Folgen umfassen als Staffel fünf, die den Hauptrollen mit Andrew Scott, Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace und Miley Cyrus besetzt war.Beetz ist vor allem als Van in der FX-Serie «Atlanta» an der Seite von Donald Glover und LaKeith Stanfield bekannt, während Essiedu in Skys «Gangs of London» und «The Lazarus Project» zu sehen ist. Hartnett sorgte im letzten Jahr mit «The Fear Index» von Sky Atlantic für Aufsehen und wird auch in Christopher Nolans Film «Oppenheimer» mitspielen. Paul wurde vor allem durch «Breaking Bad» zum Star, tritt aber auch in der letzten Staffel von HBOs «Westworld» als Caleb Nichols auf, während Mara in «Call Jane», dem Favoriten des Sundance Film Festival, mitspielte. Darüberhinaus war Ramirez zuletzt in «Top Gun: Maverick» und «Stars at Noon» zu sehen und wird als nächstes in dem Film «Look Both Ways» mitspielen, während der dänische Schauspieler Rugaard die Sky-Serie «The Rising» leitete. Thornton spielte Lucy Damon in der NBC-Serie «This Is Us» und Vasan hatte ihren Durchbruch mit Channel 4 und Peacocks Punkrock-Komödie «We Are Lady Parts».