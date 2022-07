«Der Talk am Montag»: Sport1 gibt Rudi Brückner eine Sendung

TV-News

Für die neue Live-Talkshow mit Rudi Brückner muss der «Doppelpass 2. Bundesliga» seinen Sendeplatz am Montagabend räumen.

Der Sportsender Sport1 hat für die demnächst beginnende Fußball-Saison ein neues Talk-Format angekündigt, das von einem alten Bekannten moderiert werden soll. Am 8. August präsentiert der ehemalige «Doppelpass»-Moderator Rudi Brückner zum ersten Mal. Ab 21:00 Uhr bespricht er in der 90-minütigen Sendung immer montags mit prominenten Gästen die Entwicklungen im Profifußball und die aktuellen Brennpunkte. Das zurückliegende Wochenende soll weniger im Fokus stehen. Neben der Bundesliga werden auch der internationale Fußball, die Champions League und die Nationalmannschaft immer wieder thematisiert. Zudem bleibt auch die 2. Bundesliga ein wichtiger Baustein, indem immer das emotionalste Thema aus dem Unterhaus ein Schwerpunkt am Montagabend sein wird.„Ich gebe zu, ich habe richtig Feuer gefangen, als ich im vergangenen Jahr meinem Baby, dem «Doppelpass», helfen durfte“, erklärt Moderator Rudi Brückner, der im Herbst mehrfach durch das Sport1-Aushängeschild für den krankheitsbedingt abwesenden Florian König führen durfte. Brückner weiter: „Radfahren verlernt man nicht – ebenso wenig moderieren. Jeden Montag, wenn der Spieltag in der Bundesliga und 2. Liga durch ist, wenn der internationale Fußball mit Themen aufhorchen lässt, dann sind meine Gäste und ich nun am Start. Mehr als 25 Jahre nach meinen Anfängen im «Doppelpass» reizt mich dieser Fußballtalk ungemein, denn in der heutigen Fußballwelt gibt es viel zu besprechen – und es gilt mehr denn je, aktuelle Entwicklungen kritisch zu hinterfragen.“Sport1-Chefredakteur und COO Pit Gottschalk freut sich auf Brückners Comeback mit eigener Sendung: „Rudi Brückner ist ein Urgestein von Sport1 . Daher freuen wir uns sehr, dass er die neue Talksendung am Montagabend mit seinem Namen und seinen Fragen prägen wird. Er setzt Themen, die andere scheuen, und stellt Fragen, bei denen andere zögern. Viel Leidenschaft sowie Ecken und Kanten – darauf können die Zuschauer bei ihm zählen.“Die Zukunft des zur vergangenen Saison eingeführten «Doppelpass» zur 2. Bundesliga, der immer montags um 21:45 Uhr gesendet wurde, ist derweil unklar. Vor wenigen Wochen berichtete ‚Clap-Club‘ noch davon, dass man bei Sport1 weiter an dem Zweitliga-Talk festhalten wolle. Die neue Programmstrategie am Montag sieht aber vorerst keinen Platz vor. Um 19:30 Uhr startet man in den „Fußball-Montag“ mit den «Sport1 News», ehe zur Primetime die Chartshowmit Rückblicken auf die denkwürdigsten Szenen der Bundesliga-Historie folgt. Live ab 21:00 Uhr geht es mitweiter, im Anschluss steht das Quizauf dem Programm. Abgerundet wird der Abend mit den Highlights der 3. Liga vom zurückliegenden Wochenende in