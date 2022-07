«Paar Love» kehrt mies zurück

Quotennews

Die erste Staffel holte im September 2021 gute Marktanteile. Ralf Schmitz stach nicht gerade am Mittwochabend hervor. «Doppelt kocht besser» lieferte eine erbärmliche Leistung ab.

Never Change a Winning Team: Aus «Paar Wars» wurde, der Freitagabend wurde zum Mittwoch. Die erste Staffel der Unterhaltungsshow verbuchte im Herbst 2021 rund 1,2 Millionen Zuschauer und knapp zehn Prozent bei den Umworbenen. Am Mittwoch lief die zweite Staffel in Sat.1 an, in der drei Paare nach acht Beziehungs-Prüfungen bis zu 100.000 Euro gewinnen konnten.Die Premiere der neuen Runde sicherte sich lediglich 0,87 Millionen Fernsehzuschauer und verbuchte 4,1 Prozent Marktanteil. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern erreichte man 0,28 Millionen, der Marktanteil belief sich auf maue 6,1 Prozent. Mitsicherte sich der Bällchensender zwischen 22.55 und 23.55 Uhr immerhin 0,35 Millionen Zuschauer und 2,8 Prozent, bei den Umworbenen verbuchte man 0,12 Millionen und 4,1 Prozent. Mit solch miesen Ergebnissen hätte wohl niemand gerechnet.Bis 2.45 Uhr wiederholte die Fernsehstation, aber nur 0,11 Millionen Zuschauer waren dabei. Mit 3,4 Prozent in der Zielgruppe fiel das Ergebnis erbärmlich aus. Apropos mau:tischte um 19.00 Uhr auf, aber nur 0,52 Millionen Zuschauer hatten auf die Sendung Hunger. Mit einem Marktanteil von 2,9 Prozent bei allen sowie 3,8 Millionen bei den jungen Menschen waren die meisten Menschen eher appetitlos.