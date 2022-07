«Minx»-Schöpferin geht zu Lionsgate

US-Fernsehen

Ellen Rapoport wird künftig Serien für den Vermarkter produzieren.

Ellen Rapoport hat einen Gesamtvertrag mit Lionsgate Television unterzeichnet. Rapoport hatte zuletzt die HBO-Max-Comedy-Serie «Minx» geschaffen, bei der sie auch als Showrunner und ausführender Produzent fungierte. Im Rahmen der Vereinbarung wird Rapoport exklusiv für Lionsgate TV-Drehbücher für alle Plattformen erstellen."Während der Entstehung von «Minx» habe ich immer darauf gewartet, dass mich jemand vor meinen unverschämten Instinkten rettet", sagte Rapoport. "Offensichtlich ist das nie passiert. Es scheint also, dass ich meine Leute gefunden habe. Ich bin begeistert, zur Lionsgate-Familie zu gehören, auch wenn ich die 405 [meistbefahrene Autobahn in Los Angeles,] überqueren muss, um zu ihren Büros zu gelangen!"«Minx» lief im März auf HBO Max an. In der Serie spielt Ophelia Lovibond eine feministische Zeitschriftenautorin im Los Angeles der 1970er Jahre, die sich widerwillig mit einem Pornomagazin-Verleger (Jake Johnson) zusammentut, um das erste Erotikmagazin für Frauen zu gründen. In der Serie spielen außerdem Jessica Lowe, Oscar Montoya, Lennon Parham und Idara Victor mit."Wir alle bei Lionsgate sind überwältigt davon, wie die Welt von «Minx» bei den Zuschauern ankommt, da ihre Arbeit nahtlos nuancierten Humor in komplexe und verlockende Geschichten verwebt", sagte Scott Herbst, Head of Scripted Development und Executive Vice President von Lionsgate TV. "Einen Vertrag mit einer Autorin abschließen zu können, die das Wort shvantz [jüdisches Wort für Penis,] wieder in den Sprachgebrauch einführt, würde meine jüdische Großmutter stolz machen.