Buchclub

Das Werk von Bella Mackie ist ein Hit auf den Bestseller-Listen. In diesem Buch tötet Grace ihre Familie.

"Düster, lustig und brillant". Mit diesen Worten lässt sich der Besteller-Roman "How to kill your family" am besten beschreiben. Der Roman hat es nicht nur zum Sunday Times-Besteller geschafft, sondern landete in vielen europäischen Ländern auf so mancher sämtlicher Bestseller-Listen, wie Platz 23 des Spiegel-Besteller.Das Buch handelt in der Hauptrolle von Grace, einer Serienmörderin. Allerdings mordet sie nicht einfach so und aus purer Lust. Sie wird von langjähriger Rache an ihrer Familie angetrieben. Die Familie ihres Vaters hat sie verstoßen und ausgeschlossen, weil sie ein uneheliches Kind ist. Die feine, reiche und wohlhabende Familie wollte keine Skandale und Unannehmlichkeiten durch ein uneheliches Kind ertragen. Grace hat nicht hineingepasst und musste gehen. Doch ihr Groll und ihre Rache haben noch einen weiteren, bedeutenden Grund: Grace' Mutter. Sie ist nie darüber hinweggekommen, von Grace' Vater zuerst verführt und anschließend vergessen worden zu sein. Die Antiheldin dieser Geschichte ist nicht nur eine scharfe und detailgenaue Beobachterin, sondern auch eine humorvolle Zynikerin, die noch schärfer urteilt. Trotz so einiger Morde verliert sie nie die Sympathie der Leser und sorgt durch den britischen, schwarzen Humor für das ein oder andere Lächeln im Gesicht.Das Buch beginnt mit dem 14-monatigem Aufenthalt der Protagonistin in einem Londoner Gefängnis, wo sie auf den Berufungsprozess für einen Mord wartet, den sie nicht begangen hat. Doch allzu unschuldig ist Grace nicht!Bella Mackie ist Autorin und Journalistin und hat mittlerweile u.a. für die Vogue, das Vice-Magazine oder den Guardian geschrieben. Das Buch "How to kill your family" ist ihr erster eigener Roman, der kurz nach der Veröffentlichung die internationalen Bestsellerlisten eroberte. Bella Mackie ist mit einem BBC-Radiomoderator verheiratet und lebt in London, Großbritannien. Erschienen ist der Roman am 27. Juni 2022 und wurde mittlerweile in zahlreiche Sprachen übersetzt. Aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt wurde das Buch von Stephan Glietsch, der ebenfalls Romane u.a. von John Niven oder Irvine Welsh übersetzte.