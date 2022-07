Podstars

In dem jungen Podcast von Till Reiners und Ariana Baborie werden Banalitäten besprochen.

«Endlich normale Leute» - ein Podcast von Menschen für Menschen über Menschen. Till Reiners und Ariana Baborie haben, nach «Jokes» und «Herrengedeck» einen neuen Podcast gestartet. Mit den beiden Größen der Podcast-Welt, ist ein neuer Podcast entstanden, der die Banalitäten des Alltags auf ein völlig neues Level hebt.Zwischenmenschliche Facetten, Skurrilitäten und andere Merkwürdigkeiten sind das Thema des Podcasts. Der Mensch mit all seinen Eigenarten steht im Mittelpunkt. Sonderheiten, die doch jeder hat, aber über die niemand reden will, werden analysiert und besprochen.Als Mensch eben über das Menschsein reden, bietet sich an und so nutzen Till Reiners und Ariana Baborie ihr Menschsein, um es tiefergehend zu analysieren. Inseln der Blödheit werden erforscht, der Nachbar im Wartezimmer und sein Fußpilz erörtert. Und wie sieht es mit der Göttlichkeit der Götterspeise wirklich aus? Was hilft gegen Gewalt auf der Straße? Die Konfetti-Fist-Bump?Anekdoten aus dem Leben normaler Menschen finden hier ihren Platz. Neue Kategorien des Lebens werden entwickelt. Die Hürden des menschlichen Daseins werden überwunden. In jeder Folge kommt es zu vollkommenen neuen Eskapaden. Sprachliche Meisterleistungen kombiniert mit der Leichtigkeit des Menschseins, führen zu immer wieder neuen Erkenntnissen über das Leben als normaler Mensch.Ein bunter Strauß an Erlebnissen von und mit normalen Menschen, amüsiert den Zuhörer. Hier werden Fragen beantwortet, die sonst keiner zu stellen traut. Hat die Deutsche Bahn sich endgültig selbst aufgegeben und was macht der Klempner in meinem Bett?Humorvoll und facettenreich wird das Erwachsensein analysiert. Ein Regenbogen voller neuer Themen und Erkenntnisse erwartet den Zuhörer. Voller Energie und Tatendrang werden die wichtigen Fragen des Lebens geklärt. Normale Leute unter sich, liefern eine ganz neue Sichtweise auf das Leben als Mensch. Als "ein Schaumbad mit zwei Unbekannten, die man nicht mehr gehen lassen möchte" beschreibt Till Reiners seinen neuesten Podcast. Der Podcast steht auf allen Audio-Plattformen zur Verfügung. Er wird produziert und vermarktet von Seven.One Audio.