Kabel Eins geht wieder Campen

sixx und Sat.1 Gold setzen derweil auf tierische Formate sowohl am Vorabend als auch in der Primetime.

Derzeit läuft es am Sonntagabend für Kabel Eins ausgezeichnet. Die neue Staffel vonfuhr am vergangenen Wochenende herausragenden 1,20 Millionen Zuschauer ein und verbuchte mit 8,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe das beste Ergebnis seit TV-Start. Es war zudem die höchste Einschaltquote eines Primetime-Formats in diesem Jahr. Die Staffel der Ranking-Show dauert noch bis zum 24. Juli an, danach soll ein anderes Format für ähnlich gute Quoten sorgen. Am 31. Juli kehrt die Doku-Soapins Programm zurück.Ob die Camping-Show ein ähnliches Quotenniveau einfahren kann, ist aber fraglich. Die ersten beiden Staffeln sorgten in den vergangenen beiden Jahren für durchschnittlich 5,4 und 4,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Dass Camping-Formate in der Primetime derzeit gefragt sind, beweist RTLZWEI am Montagabend. Dort sorgte «Bella Italia» zuletzt für bis zu 8,7 Prozent beim jungen Publikum. In den neuen Ausgaben werden wieder die skurrilsten Camper auf den ungewöhnlichsten Plätzen in ganz Deutschland abgefilmt. Dabei reichen Die Campingplätze von FKK, bis Luxus über Wildnis, Strand oder auch Activity. Neben den Dauer- und Touri-Campern selbst stehen auch die Platz-Betreiber im Mittelpunkt.Derweil hat sixx ebenfalls Doku-Neuware ab dem letzten Sonntag im Juli angekündigt – jedoch am Nachmittag und Vorabend. Ab 15:25 Uhr zeigt der Frauensender immer zwei Folgen von. Raphael Dysli kümmert sich um Härtefälle, die besondere Unterstützung benötigen. Ziel ist es, das Vertrauen zwischen Mensch und Tier wiederherzustellen. Insgesamt sechs Folgen sind angekündigt. IM Anschluss ab 17:25 Uhr startet dann die zehnteilige Staffel der US-Doku-Serie. sixx beginnt mit der Ausstrahlung von gleich drei Folgen, in denen Cesar Millan verzweifelte Hundebesitzer beim Training ihrer Vierbeiner unterstützt.Tierisch wird es auch bei Sat.1 Gold . Der Spartensender setzt am Donnerstag, 4. August, auf die Tiervermittlungs-Show, die von Jochen Bendel und Panagiota Petridou moderiert wird. Neben der Tiervermittlung reist Bendel auch nach Fuerteventura zu einer Tierschützerin, die 16 Hunde bei sich aufgenommen hat. Der Hundetrainer bleibt auch im Anschluss auf Sendung, dann startet eine neue Staffel der Tiersendung. Er vermittelt darin Prominenten einen neuen Vierbeiner und hilft bei Bedarf auch bei der Erziehung und gibt Tipps und Ratschläge. Ab 23:20 Uhr folgt zudem die Doku-Serie, in der der Landtierarzt auf dem Gestüt Gut Herrenhöhe im Bergischen Land sowohl Kleintiere als auch Rennpferde sowie die Vollblutzucht des Gestüts betreut.