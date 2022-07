Bild TV demnächst auch im Auto streambar

Vermischtes

Durch eine Kooperation mit dem Technologieunternehmen ZYNC möchte der Nachrichtensender künftig seine Angebote auch im Auto verfügbar machen.

Der Nachrichtensender Bild TV zeigt sich innovativ und legt einen Grundstein für zukünftiges Autofahren. Durch eine strategische Kooperation mit dem Technologieunternehmen ZYNC können Live-TV, Videos und Audio-Angebote von Bild ab Ende des Jahres direkt auf dem Bildschirm im Auto aufgerufen werden. Fraglich ist derzeit zwar die Sinnhaftigkeit beim Autofahren fernsehen zu müssen, doch spätestens mit selbstfahrenden Autos dürfte dies durchaus Anklang finden. Der Service wird auf allen Fahrzeugen mit ZYNCs Entertainment Plattform verfügbar sein. Als einer der ersten Automobilhersteller wird Mercedes für die Modelle EQS und die S-Klasse ab Ende 2022 das Streaming-Angebot bereitstellen.Dann soll das Auto zu einem „Smart Device auf Rädern“ werden. ZYNCs Entertainment Plattform integriert dafür Informations- wie Unterhaltungsangebote herstellerübergreifend ins Auto und verspricht Nutzern ein nahtloses und personalisiertes digitales Erlebnis. Die Inhalte von Bild TV werden über Feeds in einem eigenen Kanal auf der ZYNC Plattform integriert. ZYNCs Technologie passt diese dynamisch an verschiedene Bildschirmgrößen, Formate und Fahrzeugmodelle an.„Wir wollen mit Bild unsere Nutzer und Zuschauer auf allen Geräten in ihrem Alltag begleiten. Das ‚digitale Auto‘ ist deswegen für uns ein weiterer Schritt, unsere Angebote vernetzt auf allen Plattformen anzubieten. Die Kooperation mit ZYNC ermöglicht es uns, auch das Auto als innovativen Ausspielkanal zu nutzen“, erklärt Stephan Zech, Executive Director Video Bild. Philipp Timmen, Head of Partnerships Europe von ZYNC, fügt an: „Durch die einzigartige Kombination von News- und Unterhaltungsinhalten und Informationen zum Fahrkontext ergeben sich völlig neue Möglichkeiten zur Personalisierung von Inhalten und Angeboten im Auto. Genau das macht das Auto so interessant, und wir sind froh mit Bild einen für uns wichtigen strategischen und innovativen Partner zu haben.“