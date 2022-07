Armie Hammer ist nun Verkäufer

Köpfe

Der Darsteller aus «Tod auf dem Nil» ist inzwischen auf den Caymans angekommen.

Letzte Woche kursierten Berichte über Fotos von Armie Hammer in den sozialen Medien und in der Boulevardpresse. Die fraglichen Fotos zeigten den Schauspieler, der nach einer Reihe von Anschuldigungen wegen sexuellen Missbrauchs so gut wie aus Hollywood verdrängt wurde, bei der Arbeit in einem Hotelresort auf den Cayman-Inseln.Zunächst machte ein Flugblatt in den sozialen Medien die Runde, in dem es hieß, Hammer arbeite als Hotel-Concierge. Das Hotel teilte verschiedenen Medien mit, dass Hammer nicht zu seinem Personal gehöre. Doch dann wurden Fotos veröffentlicht, auf denen Hammer in Uniform zu sehen ist, wie er im Resort arbeitet."Er arbeitet in der Ferienanlage und verkauft Ferienwohnungen. Er arbeitet in einer Kabine", erklärt eine Quelle, die „Variety“ in einem Bericht zitiert. "Die Realität ist, dass er völlig pleite ist und versucht, die Tage zu füllen und Geld zu verdienen, um seine Familie zu unterstützen." Die Person, die anonym bleiben möchte, sagt, dass Hammer vor seiner Arbeit als Timeshare-Verkäufer einen Apartmentkomplex auf den Cayman-Inseln verwaltet hat.