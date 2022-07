Show-Nachschub für RTL

TV-News

Im August folgen auf die „3-Millionen-Euro-Woche“ von «Wer wird Millionär?» drei Show-Comebacks. Wieder auf Reisen ging Oliver Pocher und dessen Vater. Auch für Dating und Spielwaren ist gesorgt.

Vor zwei Jahren sendete RTL die deutsche Version der Netflix-Reihe «Jack Whitehall: Unterwegs mit meinem Vater», statt des britischen Comedians Jack Whitehall reiste Oliver Pocher nach Thailand und in die USA. Mit 14,7 und 13,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war die damalige Freitagabend-Sendung ein Erfolg, der aufgrund der Corona-Pandemie – die ersten beiden Folgen wurden vor der Pandemie produziert – nicht fortgesetzt werden konnte. Zwei Jahre später und mit weniger Corona-Sorgen als damals hat RTL nun zwei neue Folgen von Oliver und Papa Gerd angekündigt.Das Vater-Sohn-Duo verschlägt es dabei in der ersten Folge nach Großbritannien. Dort besuchen sie unter anderem die Pferderennbahn in Ascot sowie Thornbury Castle, wo sie eine Ausbildung zum Butler absolvieren. Neu ist dann auch der Sendeplatz: RTL strahlt das Format nicht mehr am Freitag-, sondern am Dienstagabend ab 20:15 Uhr aus. Der Freitag ist ab dem 12. Augustvorbehalten. Die Show-Reihe, die von Daniel Hartwich moderiert wird, startet mit sechs neuen Folgen in ihre vierte Staffel. Wieder mit dabei sind die Experten Rene Hoffmeister und Elisabeth Kahl-Backes, die die gebauten Werke der Teilnehmer bewerten werden. Im Anschluss ab 22:30 Uhr strahlt RTL das neue Bühnenprogramm von Michael Mittermeieraus. Es ist die Fortführung seines erfolgreichen Programms von 1996.Der Kölner Sender setzt zudem auch die Datingshowin ihrer XXL-Version fort. Moderator Jan Köppen, der im vergangenen Jahr mit «Take Me Out XXL» die Nachfolge von Ralf Schmitz antrat, wird in diesem Jahr drei Ausgaben präsentieren, die bis 23:20 Uhr andauern und um 22:15 Uhr für «RTL Direkt» unterbrochen werden. Im vergangenen Jahr moderierte Köppen noch vier Ausgaben mit Überlänge, die je zweimal auf solide Quoten von 12,4 und 11,2 Prozent kamen.