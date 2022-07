2. Staffel: VOX setzt «Meiberger» nahtlos fort

TV-News

Auch im August soll die österreichische Serie «Meiberger» den Mittwochabend füllen. Außerdem geht es mit «Goodbye Deutschland!» auf Mallorca.

Am heutigen Mittwochabend startet bei VOX die österreichische Krimi-Serie. Offenbar halten die Verantwortlichen große Stücke auf die vier Jahre alte ServusTV-Reihe, denn noch bevor die erste Einschaltquote gemessen wurde, kündigte der Sender mit der roten Kugel an, dass man ab dem 10. August direkt die zweite Staffel, die wie die erste acht Folgen umfasst, nachschieben wird. Erneut setzt man auf Doppelfolgen am Mittwochabend ab 20:15 Uhr.Besetzt ist « Meiberger» mit Fritz Karl als Gerichtspsychologen Thomas Meiberger, Ulrike C. Tscharre als Staatsanwältin Barbara Simma und Cornelius Obonya als Kriminalkommissar Nepoumuk „Nepo“ Wallner. Otto Schenk spielt einen pensionierten Gerichtspräsidenten und väterlichen Freund und Mentor von Meiberger. Die in der Serie behandelten Fälle sind von realen psychologischen Phänomenen inspiriert.Derweil hat VOX auch den weiteren Fahrplan für die aktuelle-Staffel am Montagabend bekannt gegeben. Das Format, das zuletzt teilweise zweistellige Marktanteile in der Zielgruppe einfuhr, beschäftigt sich kommenden Montag, 18. Juli, noch einmal mit Oksana Kolenitchenko und ihrer Familie, die in Las Vegas ein neues Leben aufbauen möchte. Ab dem 25. Juli reist die Doku-Soap auf die Balearen-Insel Mallorca. Drei dreistündige Folgen mit dem Titel «Viva Mallorca am Ballermann!» werden dann zu sehen sein, die sich unter anderem mit dem Leben auf der Urlaubsinsel nach der Corona-Pandemie beschäftigen.