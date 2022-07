HBO-Chef Bloys freut sich über die «Succession»-Ausbeute

US-Fernsehen

Die Drama-Serie wurde alleine 14-mal bei den Schauspiel-Kategorien nominiert.

Bei den diesjährigen Emmy-Nominierungen wurde die Drama-Serievon HBO zahlreich vorgeschlagen. Das Format bekam 25 Emmy-Nominierungen, darunter fallen 14 Vorschläge alleine unter die Schauspielkategorien. HBO-Chef Casey Bloys weiß noch gar nicht, wie lange die Geschichte noch darstellbar ist: "Diese Fragen: 'Wie viele Staffeln wollt ihr noch machen und habt ihr die Geschichte, um sie zu erzählen?‘ Wir werden uns immer an unsere Showrunner halten", sagte Bloys am Dienstagnachmittag dem US-Branchendienst ‚Variety‘, der immer noch auf Wolke sieben war, nachdem HBO und HBO Max zusammen 140 Nominierungen erhalten haben – ein neuer Rekord für das Unternehmen, der die 137 Nominierungen von HBO im Jahr 2019 noch übertrifft."Das ist also wirklich die Entscheidung von [Schöpfer] Jesse Armstrong. Er wollte diese Staffel, die vierte Staffel, beenden und dann sehen, wie er sich fühlt. Ich glaube, er entscheidet gerade, was er tun will. Ich glaube nicht, dass er etwas abschließen will. Ich glaube, er will einfach abwarten, wie er sich fühlt, und das respektiere ich vollkommen. Ob er sich entscheidet, weiterzumachen oder aufzuhören, liegt wirklich an ihm."In der Zwischenzeit steht «The White Lotus» kurz vor dem Abschluss von Staffel zwei, und Bloys sagte, dass sich der Schöpfer Mike White "eine wirklich interessante Prämisse" ausgedacht hat. «Barry» und «Hacks» beendeten beide ihre vorerst letzten Staffeln mit einer Botschaft, die auch als Serienfinale hätte dienen können.