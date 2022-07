«Unser Mallorca»: Nächstes Schrowange-Format soll in der Primetime bestehen

TV-News

Immer donnerstags möchte Sat.1 und Birgit Schrowange zeigen, was die vermeintliche Lieblingsinsel der Deutschen ausmacht.

Sat.1 startet ab dem 4. August immer donnerstags um 20:15 Uhr die neue Docutainment-Reihe. In vier Folgen soll das Leben unterschiedlicher Deutscher unter die Lupe genommen werden. Dabei stehen zum einen Promis wie Schwimm-Legende Franziska van Almsick, Sänger Mickie Krause, Designer Thomas Rath, Schauspielerin Jenny Jürgens und Sternekoch Frank Rosin im Mittelpunkt. Zum anderen sollen aber auch Ballermann-typische Themen wie ein Jungesellinnen-Abschied einer Mädels-Clique behandelt werden. Außerdem zeigt Moderatorin Birgit Schrowange die schönsten Locations für ungestörten Luxusurlaub und spricht mit gestrandeten Rentnern, deutschen Obdachlosen auf Mallorca und mit den Menschen, die hart arbeiten müssen, damit andere ihren Urlaub genießen können.Es ist das nun schon dritte Format, das Schrowange für den Bällchensender umsetzt. Ihre erste Sendung nach ihrem TV-Comeback, «Birgits starke Frauen» war allerdings krachend gescheitert und nach nur zwei Folgen, die katastrophale Zielgruppenanteile von 3,0 und 1,8 Prozent einfuhren, abgesetzt worden. Auch ihr zweites Format, «Wir werden mehr», das derzeit am Sonntagvorabend gesendet wird, entwickelt sich in die falsche Richtung. Angefangen mit mäßigen 5,2 Prozent kam man zuletzt nicht über 3,4 Prozent hinaus.Sollte die neue Primetime-Show ebenfalls keine guten Werte einfahren, wird man sicherlich in Unterföhring die Zusammenarbeit mit der ehemaligen RTL-Moderatorin überdenken. Produziert wird «Unser Mallorca» von Redseven Entertainment.