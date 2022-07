Über acht Millionen Menschen verfolgen Sieg der deutschen Frauen-Elf

Quotennews

Gegenüber der ersten Partie gegen Dänemark steigerte sich das Interesse für das Aufeinandertreffen mit Spanien noch deutlich.



Nachdem die deutsche Frauennationalmannschaft mit einem 4:0-Sieg gegen Dänemark erfolgreich in die EM in England gestartet war, traf das Team gestern auf Spanien. Auch hier gelang ein 2:0-Sieg durch die Treffer von Klara Bühl und Alexandra Popp. Bereits zur Primetime schaltete Das Erste nach London zu Claus Lufen, der die Expertin Nia Künzer zu Gast hatte. Die Partie kommentierte Bernd Schmelzer. Zur Vormoderation schalteten 4,58 Millionen Zuschauer ein, was sehr starken 21,9 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 1,04 Millionen Jüngeren standen herausragende 22,4 Prozent auf dem Papier.Die erste Partie des deutschen Teams hatten zuletzt im ZDF 5,95 Millionen Fernsehende verfolgt, was 25,9 Prozent Marktanteil entsprach. Die 1,15 Millionen 14- bis 49-Jährigen belegten 23,6 Prozent des Marktes. Gestern war die Reichweite mit 8,02 Millionen Sportbegeisterten deutlich größer. Dies führte außerdem zu einer ausgezeichneten Quote von 34,3 Prozent Marktanteil. Genauso wie auf dem Gesamtmarkt belegte das Spiel auch in der jüngeren Gruppe den ersten Platz der Tagesrangliste. Hier entsprachen 1,79 Millionen jüngere Zusehende einem überragenden Resultat von 32,8 Prozent.Ab 23.15 Uhr verfolgten noch 1,68 Millionen Interessenten die Sportdoku, was sich in einem hohen Marktanteil von 14,8 Prozent widerspiegelte. Bei den 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren überzeugende 15,6 Prozent Marktanteil möglich. Zudem hatten ab 18.00 Uhr für das Spiel zwischen Dänemark und Finnland, welches 1:0 ausging, 1,74 Millionen Interessente eingeschalten. Hier wurden passable 11,2 Prozent Marktanteil eingefahren. Bei den 0,22 Millionen Jüngeren lag die Sehbeteiligung bei soliden 7,8 Prozent.