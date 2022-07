«Only Murders in the Building» geht 2023 weiter

US-Fernsehen

Bereits kurz nach dem Start der zweiten Staffel wurde die Serie verlängert.

wurde für Staffel drei bei Hulu verlängert. Hierzulande ist die Serie bei Disney+ zu sehen. Die Nachricht kommt knapp zwei Wochen nach dem Start von Staffel zwei der von der Kritik hochgelobten Comedy-Serie. Die zweite Staffel startete mit zwei Episoden am 28. Juni, neue Episoden werden wöchentlich dienstags ausgestrahlt.„«Only Murders in the Building» ist das wahre Kronjuwel unseres Portfolios", sagte Craig Erwich, Präsident von Hulu Originals und ABC Entertainment. "Die generationsübergreifende Anziehungskraft, die Schnittmenge aus Humor und Herz und der wirklich originelle Ansatz sind ein Markenzeichen und ein Zeugnis für die Arbeit von Dan, John, Steve, Marty und Selena. Wir sind dankbar, dass wir die Geschichten von Charles, Oliver und Mabel weiterhin den Zuschauern erzählen können, die uns immer wieder gezeigt haben, dass sie sich nach mehr von dieser Geschichte sehnen."In der Serie spielen Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez mit. Zu den weiteren Darstellern der zweiten Staffel gehören Cara Delevingne, Vanessa Aspillaga, Da'Vine Joy Randolph, Shirley MacLaine und Amy Schumer.