«Sturm der Liebe»: Daniela Kiefer zieht am Fürstenhof ein

TV-News

Ab Ende August tritt die Schauspielerin als Alexandra Schwarzbach in der Telenovela in Erscheinung.

Die tägliche ARD-Telenovelaverabschiedet sich zwar Ende dieses Monats für drei Wochen aus dem Programm im Ersten, doch kehrt Mitte August mit frischem Wind zurück. Eine Woche nach der Rückkehr wird Daniela Kiefer zum Cast am „Fürstenhof“ dazustoßen und ab Folge 3.877 (voraussichtlicher Sendetermin 24. August) als Alexandra Schwarzbach auftreten. Ihr Charakter wird als „leidenschaftlich, intelligent und zielstrebig“ beschrieben. Als Arianes (Viola Wedekind) "Fürstenhof"-Anteile zum Verkauf stehen, zögert die selbstbewusste Geschäftsfrau Alexandra nicht lange und schlägt zu, hat dabei aber auch Hintergedanken.Denn Alexandra und Christoph Saalfeld (Dieter Bach) teilen eine gemeinsame, intensive Vergangenheit, die plötzlich ein Ende nahm, als Christoph sich gegen die Liebe und für seine Karriere entschied. Trotz des immer noch tiefsitzenden Trennungsschmerzes ist Alexandra nicht in den „Fürstenhof“ gekommen, um ihre alte Liebe wieder aufleben zu lassen. Vielmehr möchte sie Christoph zeigen, wie weit sie es ohne ihn gebracht hat – und natürlich auch, welch charmante und erfolgreiche Frau ihm durch die Lappen ging. Doch statt der erhofften Genugtuung wird Alexandra mit einem Problem konfrontiert: Christoph will sie zurückerobern. Erwachen auch bei Alexandra alte Gefühle neu?„Ich lerne hier mit großer Freude – nicht nur meinen Text, sondern Vieles mehr und das alles mit diesen fantastischen Menschen um mich rum. Jeder Tag ist ein spannendes Abenteuer!“, sagt Daniela Kiefer zu ihrem Engagement bei «Sturm der Liebe». Über ihre Rolle verrät sie: „Alexandra ist eine Macherin, die gleichzeitig mit Kopf und Instinkt agiert. Sie ist direkt, leidenschaftlich, sie liebt und kann sehr hartnäckig sein. Ihr Motto lautet: 'Eine Frau muss tun, was sie tun muss!'“Bevor Daniela Kiefer zur Bavaria-Fiction-Produktion kam, absolvierte sie ihre Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Graz. Es folgten diverse Theaterproduktionen, unter anderem am Schauspielhaus Düsseldorf, Burgtheater Wien und an der Oper Kiel. Dem Fernsehpublikum wurde sie durch ihre Rollen in «Die Rosenheim Cops» und «Der Alte» bekannt.