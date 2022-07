«Leichter leben»: Das Erste startet nächstes Service-Format am Nachmittag

TV-News

Die Schauspielerin Elena Uhlig und der Mediziner Johannes Wimmer werden die neue Sendung moderieren, die ab Ende August «Rote Rosen» im Programm ersetzen wird.

In knapp zwei Wochen verabschiedet sich die ARD-Telenovela «Sturm der Liebe» aus dem Programm, um Platz für das neue Gesundheitsformatmit Eckart von Hirschhausen zu machen. Der Startschuss für die 14 Folgen ist für den 25. Juli geplant. Ab Montag, den 15. August, kehrt dann wieder «Sturm der Liebe» auf den gewohnten Sendeplatz um 15:10 Uhr zurück. Doch damit belässt es der öffentlich-rechtliche Sender für diesen Sommer noch nicht in Sachen Neustarts am Nachmittag. Nach einer Woche mit dem Soap-Doppel «Rote Rosen» und «Sturm der Liebe» verabschiedet sich erstere Serie ab dem 22. August für drei Wochen aus dem Programm.In dieser Zeit sind stattdessen 15 Folgen vongeplant. Das Erste beschreibt die Sendung als „ein vielseitiges, wissens- und servicereiches Programm“, das von Johannes Wimmer und Elena Uhlig moderiert wird. Die 50-minütige Sendung dreht sich um Themen wie Gesundheit, Wohlbefinden, Ernährung und Bewegung und scheint somit sehr ähnlich wie «Team Hirschhausen» gelagert zu sein. Die neue Sendung beschäftigt sich aber auch mit emotionalen Fragen, mit den kleinen und großen Dingen des Alltags und bietet dazu jede Menge Tipps, Tricks und Experimente. Alles soll einer gesünderen, glücklicheren und unbeschwerten Lebensweise dienen.„Wir möchten den Menschen auf einfache und unterhaltsame Weise etwas an die Hand geben, das sie im Leben und im Alltag wirklich weiterbringt. Ich sage ja immer: Wissen ist die beste Medizin. Denn wenn man etwas wirklich verstanden hat, kann man sich auch bewusst für etwas entscheiden – oder meinetwegen auch dagegen“, erklärt Johannes Wimmer, der als Experte für Medizin in «Leichter leben» auftritt. Elena Uhlig fügt an: „Allein schon bei der Vorbereitung habe ich so einiges Wissenswertes und Überraschendes kennengelernt. Wie man zum Beispiel Getränke ruckzuck kalt bekommt, das war für mich neu. Manchmal kommt es auf die kleinen Tricks an, nicht auf die 'großen' Dinge.“Neben Uhlig und Wimmer tritt auch Silja Schäfer als Ernährungsexpertin auf, zudem ist für Physio und Bewegung Gabi Fastner und Swanhild Priestley im Einsatz sowie für große und kleine Notfälle Lüder Warnken. In jeder Sendung der Riverside-Entertainment-Produktion gibt es sieben bis acht verschiedene Themen. Vom Stoffwechsel bis zum Neuanfang im Leben, von gesunden Snacks bis hin zum Mini-Workout für jeden Tag.