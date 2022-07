«Winning Time»: Max Borenstein mit neuem Vertrag

US-Fernsehen

HBO hat den Schöpfer von «Winning Time» einen Exklusivvertrag angeboten.

Max Borenstein hat seinen Gesamtvertrag mit HBO um weitere drei Jahre verlängert. Borenstein war zuletzt Co-Creator der HBO-Serie. Er ist auch der Showrunner und ein ausführender Produzent der Serie. Die Serie wurde im April für eine zweite Staffel verlängert."HBO ist der Grund, warum ich Fernsehen machen will. (Ich weiß, ich weiß, es ist kein Fernsehen, aber...) Solange ich denken kann, haben sie den Weg für riskante Geschichten auf großen und kleinen Bildschirmen gebahnt, und die Arbeit an «Winning Time» mit Casey, Francesca und ihrem Team war der Höhepunkt meiner Karriere", sagte Borenstein. "Ich kann mir keine besseren Mitarbeiter und kein besseres kreatives Zuhause vorstellen."Zusätzlich zu seiner Arbeit an «Winning Time» ist Borenstein bekannt für die Serienversion von «Minority Report» bei Fox sowie als Mitgestalter der AMC-Anthologieserie «The Terror». Auf der Filmseite ist er bekannt für seine Arbeit an den Drehbüchern von «Kong: Skull Island» ► und «Godzilla vs. Kong».