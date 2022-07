«The Kardashians» kommen im Herbst zurück

US-Fernsehen

Die Reality-Show hat nur eine kurze Pause eingelegt.

Drei Monate nach dem Finale der erfolgreichen ersten Staffel kehrenzu Hulu zurück. Die zweite Staffel der Reality-Serie wird am 22. September Premiere haben, wie Hulu am Montag bekannt gab. In Deutschland ist die Serie im Angebot von Disney+ vertreten.Das Datum wurde über einen Teaser für die Reality-Serie bekannt gegeben, der vor allem verrät, dass Kim Kardashians Freund Pete Davidson in der kommenden Staffel zu sehen sein wird. Die öffentlichkeitswirksame Beziehung von Kim und Davidson wurde in der ersten Staffel der Serie mehrmals angedeutet, insbesondere in einer Episode, die sich um Kims Moderation bei «Saturday Night Live» drehte, in der Davidson vor seinem Ausstieg Anfang des Jahres als Darsteller zu sehen war. Davidson ist ganz am Ende des Teasers zu sehen, in einer Szene, in der Kim ihn bittet, mit ihr zu duschen. An anderer Stelle spricht Kim darüber, wie glücklich ihre neue Beziehung sie macht.Der Teaser enthüllt weitere bemerkenswerte Ereignisse im Leben der Familie, die in den kommenden Episoden als Handlungsstränge dienen werden, darunter die zweite Schwangerschaft von Kylie Jenner mit Travis Scott und die Hochzeit von Kourtney Kardashian mit Travis Barker. Wie immer wird die Show auch die Model- und Geschäftskarrieren der Familienmitglieder, darunter Kendall Jenner, Kris Jenner und Khloé Kardashian, beleuchten.