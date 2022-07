Disney schnappt sich zwei BTS-Shows

US-Fernsehen

Die südkoreanische Band wird mit zwei Formaten bei den Disney-Diensten laufen.

Zwei Shows mit den K-Pop-Ikonen BTS werden auf Disneys internationalen Streaming-Plattformen zu sehen sein. Dies ist das Ergebnis einer Vereinbarung zwischen The Walt Disney Company Asia Pacific und der Management-Gruppe Hybe Corporation. "Dies ist der Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit, bei der wir dem weltweiten Publikum eine breite Palette von Hybe-Inhalten für Fans unserer Musik und Künstler präsentieren", so Park Ji-won, CEO von Hybe.Die Vereinbarung "zur Präsentation kreativer Spitzenleistungen der südkoreanischen Musik- und Unterhaltungsindustrie" umfasst den weltweiten Vertrieb von insgesamt fünf großen Titeln. Bislang wurden nur drei veröffentlicht.Die bisher enthüllten Titel werden angeführt von. Dabei handelt es sich um einen 4K-Konzertfilm, der den Live-Auftritt von BTS im Sofi-Stadion von Los Angeles im November 2021 zeigt. Die Show war das erste Mal in zwei Jahren seit dem Beginn der Pandemie, dass die Band die Fans persönlich traf, und das Set beinhaltete die BTS-Hits "Butter" und "Permission to Dance".In der Reiseshowwird V von BTS neben Park Seo-jun aus «Itaewon Class», «Parasite»-Star Choi Woo-shik Choi, Park Hyung-sik und Peakboy zu sehen sein. Das Programm zeigt die fünf Freunde, die eine Überraschungsreise unternehmen und eine Vielzahl von Freizeit- und Spaßaktivitäten genießen. Ein Ausstrahlungstermin wurde nicht bekannt gegeben.