Syfy setzt «Resident Alien» parallel zum US-Start fort

TV-News

Nach der Ausstrahlung des ersten Teils der zweiten Staffel im Frühjahr wird die Mystery-Serie zeitgleich zum US-Start im August fortgesetzt.

Der NBCUniversal-Bezahlsender Syfy hat die Fortsetzung der zweiten Staffel der Mystery-Dramedyangekündigt, deren erster Teil Ende April auf dem Sender Premiere feierte. Diesmal erfolgt die Ausstrahlung der neuen Folgen zeitgleich zur US-Premiere ab dem 11. August. Syfy zeigt immer donnerstags eine neue Folge pro Woche. Alle Folgen sind im Anschluss auch auf Abruf verfügbar.Als Hauptdarsteller kehren Alan Tudyk als Außerirdischer Harry und Sara Tomko als Asta Twelvetrees in ihren Rollen zurück. In den weiteren Rollen sind weiterhin Corey Reynolds als Sheriff Mike Thompson, Alice Wetterlund als D'Arcy Bloom, Levi Fiehler als Bürgermeister Ben Hawthorn und Judah Prehn als Max Hawthorne zu sehen. Die Serie ist eine Produktion von UCP in Kooperation mit Amblin TV und Dark Horse Entertainment und basiert auf dem gleichnamigen Comic. Bei der TV-Adaption fungiert Chris Sheridan als Executive Producer. Mike Richardson und Keith Goldberg von Dark Horse Entertainment, Justin Falvey und Darryl Frank von Amblin TV, Robert Duncan McNeill, Christian Taylor und Nastaran Dibai sind ebenfalls Executive Producer.Im Mittelpunkt von «Resident Alien» steht der Außerirdische Harry (Tudyk), dessen geheime Mission es ist, alle Menschen auf der Erde zu töten. In der Gestalt des Arztes Dr. Vanderspeigle befindet er sich im beschaulichen Ort Patience, dessen verschrobene Bewohner ihm zur zweiten Staffel allmählich ans Herz gewachsen sind. Die neuen Folgen setzen unmittelbar nach der schockierenden Aktion ein, mit der Asta (Tomko) Harrys Leben gerettet hat. Sie müssen mit den emotionalen Folgen dieser Nacht fertig werden, während sie nach dem Alien-Baby suchen – eine Suche, die für beide zu großen Erkenntnissen führt. Währenddessen lösen Sheriff Mike (Reynolds) und Deputy Liv (Bowen) einen großen Fall, Ben (Fiehler) versucht, Patience an ein neues Resort zu verkaufen, und D'Arcy (Wetterlund) kämpft mit der Herausforderung ihres Lebens.