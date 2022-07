«Ein Jahr zweite Liga»: DAZN begleitete Werder-Saison

TV-News

Der Streamingdienst DAZN hat aus der Zweitliga-Saison des Traditionsvereins Werder Bremen eine sechsteilige Doku-Serie produziert, die noch in diesem Monat erscheinen soll.

Der Streamingdienst hat eine neue Doku-Serie angekündigt, die sich mit der vergangenen Saison des Bundesliga-Aufsteigers SV Werder Bremen auseinandersetzt. Am 25. Juli erscheint das sechsteilige DAZN Original, das einen „intimen Blick hinter die Aufstiegssaison“ wirft. Die Spielzeit war von allerhand Turbulenzen geprägt, allen voran der Impfpass-Skandal des ehemaligen Cheftrainers Markus Anfang, der mit einem gefälschten Impfpass erwischt wurde. Dies kostete dem Fußballlehrer letztlich den Job, war aber gleichzeitig auch der Beginn von Trainer Ole Werner, der eine stabile Mannschaft um das Sturmduo Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch aufbaute.DAZN betont in seiner Mitteilung, dass es sich bei der Doku-Serie um „keine Hochglanz-Produktion“ handele, Werder Bremen und die begleitenden Agentur Team Nawrot hätten bewusst auf einen cinematographischen Look verzichtet. Dafür setzte man beim Dreh nahezu ausschließlich auf Mitarbeiter von Werder.TV, die durch ihre Nähe zum Team einen ganz anderen Zugang erhalten haben. Zu Wort kommen unter anderem die Trainer Markus Anfang und Ole Werner, die Geschäftsführung mit Frank Baumann und Klaus Filbry, Spieler wie Niclas Füllkrug und auch Fans und Journalisten. Die Konzeption und Produktion liegt ganz in der Verantwortung von Werder Bremen. Mit Henrik Paro und Fabian Nolte wurden zwei unabhängige Filmemacher aus Bremen engagiert, die den Schnitt und die künstlerische Verantwortung übernahmen.„Werder Bremen hat im letzten Jahr in der wahrscheinlich dunkelsten Stunde des Vereins angefangen, alles zu filmen. Dass sie in so einer emotionalen Zeit den notwendigen Zugang für solch eine Dokumentation ermöglicht haben, ist absolut bemerkenswert. Das Endresultat spricht für sich und wird nicht nur Werder-Fans begeistern“, verspricht Oliver Kniffki, New Content Development Lead DAZN DACH sagt:Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Werder Bremen, fügt an: „Wir wollten einen ehrlichen, nahen und absolut transparenten Blick auf die Saison wagen, die für uns alle eine unglaubliche Herausforderung war. Das ist unserem Team vollumfänglich gelungen. Der Aufstieg bildet natürlich einen fantastischen Abschluss dieser in jeder Hinsicht besonderen Saison. Wir sind sehr froh, dass wir mit DAZN einen Partner gefunden, der bereits zu einem sehr frühen Stadium an das Projekt geglaubt hat.“„Unser Ziel war es, mit der Doku unabhängig vom Saisonausgang einen ehrlichen, sehr nahen und sehr transparenten Blick in das Innenleben der Mannschaft und des Trainerteams zu erhalten und darüber hinaus die riesigen Herausforderungen abzubilden, die die Verantwortlichen in dieser Saison zu bewältigen hatten. Wir sind total dankbar, dass alle im Verein und rund um das Team die nötige Offenheit hatten, um dieses besondere Projekt umzusetzen, das mit dem Aufstieg natürlich einen krönenden Abschluss gefunden hat“, so Christoph Pieper, Direktor Kommunikation bei Werder Bremen.