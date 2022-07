KCAL baut Newsblock aus

US-Fernsehen

Der in Los Angeles ansässige Sender vergrößert seine Morgenshow.

Die zu CBS gehörenden Fernsehsender KCAL und KCBS aus Los Angeles werden im Herbst die lokale Nachrichtenlandschaft mit einer Programmumstellung aufrütteln, die KCAL die ersten Morgennachrichten beschert. KCAL wird sieben Stunden lang Nachrichten senden, beginnend um 4:00 Uhr morgens und bis 11:00 Uhr vormittags. KCBS-TV (CBS2) sendet seit langem lokale Nachrichten von 4:00 bis 7:00 Uhr morgens, gefolgt von der Westküstenübertragung der Morgensendung «CBS Mornings» von 7:00 bis 9:00 Uhr.Mit der Umstellung wird CBS2 die Ostküstenausgabe der Live-Sendung «CBS Mornings» von 4:00 bis 6:00 Uhr ausstrahlen, gefolgt von der Westküstenausgabe in der regulären Sendezeit von 7:00 bis 9:00 Uhr. In der Zeit von 6:00 bis 7:00 Uhr wird CBS2 die lokalen Nachrichten von KCAL übertragen.Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem ein neues Management, das im vergangenen Jahr bei der nun fusionierten Abteilung CBS News and Stations eingesetzt wurde, in Frage gestellt hatte, warum ein Sender mit einer starken Nachrichtenmarke die lukrativen Morgenstunden auslassen sollte. "Mit dem Start der Morgennachrichten auf KCAL 9 und der Hinzufügung einer zweiten täglichen Sendung von «CBS Mornings» auf CBS 2 ist unser lokales bis globales Nachrichtenunternehmen perfekt positioniert, um seine erstklassigen Inhalte auf unseren Sende- und Streaming-Kanälen im Markt von Los Angeles zu präsentieren", sagte Wendy McMahon, Präsidentin und Co-Chefin von CBS News and Stations.