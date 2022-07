Alden Ehrenreich macht bei «Ironheart» mit

US-Fernsehen

Die neue Marvel-Serie für Disney+ nimmt weitere Formen an.

Alden Ehrenreich ist der neueste Neuzugang für die kommende Marvel-Seriebei Disney+ . Ehrenreich schließt sich den bereits angekündigten Darstellern Dominique Thorne, Anthony Ramos, Lyric Ross und Manny Montana an. Die Serie folgt der Marvel-Figur Riri Williams (Thorne), einer genialen Erfinderin und Schöpferin der fortschrittlichsten Rüstung seit Iron Man. Details über die Figur, die Ehrenreich spielen wird, werden noch geheim gehalten.Ehrenreich ist kein Unbekannter, wenn es darum geht, unter dem Dach von Disney zu arbeiten. Der Schauspieler übernahm die Rolle des jungen Han Solo in dem eigenständigen Film «Solo: A Star Wars Story». Zuletzt spielte er die Hauptrolle in der Peacock-Serienadaption von Aldous Huxleys «Brave New World».«Ms. Marvel» war die jüngste Marvel-Serie, die auf Disney+ debütierte. Weitere neue Serien sind «Hawkeye» und «Moon Knight». Die Serie «She-Hulk» mit Tatiana Maslany in der Hauptrolle soll im August anlaufen.