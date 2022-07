YouTube schlägt Live-Angebot von Hulu

Wirtschaft

Inzwischen zahlen mehr als fünf Millionen Abonnenten eine monatliche Gebühr an Google.

Laut Google hat YouTube TV die Marke von fünf Millionen Konten überschritten und ist damit der größte internetbasierte Pay-TV-Dienst in den USA. Die Zahl von mehr als fünf Millionen Nutzern für YouTube TV, das regulär 64,99 Dollar/Monat kostet, bezieht sich nach Angaben des Unternehmens auf den Juni 2022. In dieser Zahl sind laut Google auch Nutzer enthalten, die zeitlich begrenzte, kostenlose Testangebote nutzen.Mit diesem Meilenstein hat YouTube TV den Disney-Dienst Hulu als größten Internet-TV-Abonnementdienst in den USA weit hinter sich gelassen (man kann davon ausgehen, dass die große Mehrheit der von YouTube TV gezählten Nutzer zahlende Abonnenten sind). Mit Stand vom 2. April hatte Hulu 4,1 Millionen „Hulu + Live TV“-Abonnenten – ein Rückgang von 200.000 in den ersten drei Monaten des Jahres 2022. Darüber hinaus ist YouTube TV der fünftgrößte Pay-TV-Dienst in den USA (nach Comcast Xfinity, Charter Spectrum, DirecTV und Dish)."Vor fünf Jahren haben wir YouTube TV ins Leben gerufen, um die Art und Weise, wie wir Live-Fernsehen sehen, neu zu überdenken, den Nutzern mehr Auswahl zu bieten und unseren Partnern eine neue Einnahmequelle zu erschließen", sagte YouTube Chief Product Officer Neal Mohan in einer Erklärung. "Heute sind wir begeistert, dass YouTube TV ein florierendes Geschäft mit mehr als fünf Millionen Abonnenten und Testnutzern geworden ist. Dieser Meilenstein ist ein Beweis für die großartige Arbeit, die das Team geleistet hat, um ein erstklassiges Erlebnis zu schaffen."