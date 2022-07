Kevin Bacon übernimmt «Lucky 13»

International

Die neue Quizshow soll an «Wer wird Millionär?» erinnern.

Kevin Bacon ist an Bord, um eine neue Quizshow mit dem britischen Duo hinter «Wer wird Millionär?», Claudia Rosencrantz und Adrian Woolfe, zu produzieren und zu moderieren.ist als 60-minütiges, anspruchsvolles, dynamisches Allgemeinwissen-Quiz angekündigt, das die Einfachheit von «WWM?» hat und für die Ausstrahlung zur Hauptsendezeit oder im Vorabendprogramm konzipiert ist. Es wurde von Woolfe entwickelt, der zusammen mit Rosencrantz das unscripted Label Studio 1 betreibt. Die beiden sind vor allem dafür bekannt, dass sie «WWM?» in Großbritannien in Auftrag gegeben und in die ganze Welt geschickt haben.Wolfe und Rosencrantz sind neben Bacon und David Schiff die ausführenden Produzenten. Bacon soll die Show in einigen internationalen englischsprachigen Märkten moderieren. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Kevin bei der Entwicklung von «Lucky 13», einer Quizshow voller Spannung und Dramatik", so Woolfe."Es ist kaum zu glauben, dass es 24 Jahre her ist, dass wir «Who Wants To Be A Millionaire?» gestartet haben. Es ist an der Zeit, dass das Quiz wieder ins Rampenlicht gerückt wird", so Woolfe weiter. "Ich möchte zwar keinen direkten Vergleich zwischen den beiden Formaten anstellen, aber «Lucky 13» hat eine fesselnde Einfachheit und eine magnetische Spannung, von der ich hoffe, dass sie die Zuschauer in ihren Bann ziehen wird. Das Format eignet sich perfekt für die Adaption auf verschiedenen Märkten und in verschiedenen Sprachen, und wir können es kaum erwarten, «Lucky 13» auf der ganzen Welt zu starten. Bacon sagte über das Quizformat: "Ich habe das Spiel gespielt und war süchtig danach. Es geht nicht nur darum, wie viel man weiß, sondern auch darum, wie viel man glaubt zu wissen. Das macht Spaß und macht süchtig!"